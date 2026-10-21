Dakić: Izborne anomalije u BiH primijetili i strani posmatrači

Savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske za međunarodno pravo Dragan Dakić rekao je da su i strani posmatrači izbora u BiH primijetili anomalije kao što su nametanje Izbornog zakona BiH od Kristijana Šmita

Dakić će danas u sjedištu Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Beču učestvovati na sesiji posvećenoj međunarodnom posmatranju izbornog procesa u oblastima koje prati OEBS.

U susret ovoj raspravi Dakić je izjavio da je riječ o nastavku naše borbe protiv Šmitove zaostavštine u BiH i o nastavku procesa koji je inicirao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić pred Misijom OEBS-a u BiH.

„Šmitovo nametanje Izbornog zakona BiH, Šmitova zabrana finansiranja Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjene Srpske i CIK-ov represivni odnos prema političkom izražavanju, anomalije su koje ne primjećujemo samo mi iz Republike Srpske. To su primijetili i strani posmatrači izbora u BiH, to je ušlo i u preliminarni izvještaj OEBS-a u fusnotu. Naš zadatak danas je da to stavimo na glavni sto i da u okviru ovog foruma pokušamo da nađemo rješenje“, izjavio je Dakić.