Dakić: Izborne anomalije u BiH primijetili i strani posmatrači

Autor:ATV redakcija
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Savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske za međunarodno pravo Dragan Dakić rekao je da su i strani posmatrači izbora u BiH primijetili anomalije kao što su nametanje Izbornog zakona BiH od Kristijana Šmita
Dakić će danas u sjedištu Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Beču učestvovati na sesiji posvećenoj međunarodnom posmatranju izbornog procesa u oblastima koje prati OEBS.
U susret ovoj raspravi Dakić je izjavio da je riječ o nastavku naše borbe protiv Šmitove zaostavštine u BiH i o nastavku procesa koji je inicirao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić pred Misijom OEBS-a u BiH.
„Šmitovo nametanje Izbornog zakona BiH, Šmitova zabrana finansiranja Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjene Srpske i CIK-ov represivni odnos prema političkom izražavanju, anomalije su koje ne primjećujemo samo mi iz Republike Srpske. To su primijetili i strani posmatrači izbora u BiH, to je ušlo i u preliminarni izvještaj OEBS-a u fusnotu. Naš zadatak danas je da to stavimo na glavni sto i da u okviru ovog foruma pokušamo da nađemo rješenje“, izjavio je Dakić.
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