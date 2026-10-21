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KuPS pred Borac: "Borac veliki izazov, očekujemo tešku utakmicu"

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21.10.2026 14:59

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Фудбалери КуПС-а
Foto: ATV

Fudbaleri KuPS-a u dobrom raspoloženju dočekuju utakmicu protiv Borca u drugom kolu Lige konferencija, a na pres konferenciji pred sutrašnji okršaj na Gradskom stadionu govorili su šef stručnog štaba Mika Nutinen i fudbaler Akseli Puko.

Trener finskog tima kaže da je svjestan kvaliteta koji posjeduju "crveno-plavi", ali vjeruje u dobro izdanje svoje ekipe.

"Srećni smo što smo ovdje i uzbuđeni smo zbog duela. Sutrašnji meč će biti veliki izazov, znamo da ćemo se suočiti s snažnim domaćim timom koji je uspješan u Evropi, tako da očekujem uzbudljivu i tešku utakmicu. Moramo da budemo na maksimumu i da uzmemo bodove. Mislim da trebamo ostati vjerni našem identitetu. Mi nismo tim koji mijenja način igre, iako razumijemo da su evropski mečevi drugačiji nego što mi igramo u našoj ligi", rekao je Nutinen.

Akseli Puko kaže da u timu vlada dobra atmosfera pred utakmicu.

"Uzbuđen sam zbog meča, evropski mečevi su poseban izazov. Za nas će biti veoma teško jer smo vidjeli kako oni napadaju. Oni su prilično snažni u napadačkom smislu, tako da mislim da će to biti najveći izazov za nas da ih zaustavimo", rekao je Puko.

Utakmica između fudbalera Borca i KuPS-a na programu je sutra u 21 čas.

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