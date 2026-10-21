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Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac

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21.10.2026 12:26

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Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац
Foto: Tanjug / AP / Carina Johansen

Kapiten fudbalera Bajerna Džošua Kimih neće igrati večeras protiv Arsenala zbog smrti oca, saopštio je danas njemački šampion.

Kimihov otac Bertold preminuo je u 57. godini, pa je Bajern oslobodio kapitena obaveza do vikenda.

"Zbog gubitka u njegovoj užoj porodici, Kimih danas nije u sastavu za utakmicu protiv Arsenala. U ime porodice, molimo da se poštuju njegova privatnost i tuga i da se uzdrži od daljih upita i izvještavanja. Šaljemo najdublje saučešće Kimihu i njegovim najmilijima", stoji u objavi Bajerna.

Bajern u meču trećeg kola Lige šampiona večeras od 21 čas dočekuje Arsenal.

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Bajern Minhen

Jozua Kimih

fudbaler

Liga šampiona

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