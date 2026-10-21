Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac

Kimihov otac Bertold preminuo je u 57. godini, pa je Bajern oslobodio kapitena obaveza do vikenda.

"Zbog gubitka u njegovoj užoj porodici, Kimih danas nije u sastavu za utakmicu protiv Arsenala. U ime porodice, molimo da se poštuju njegova privatnost i tuga i da se uzdrži od daljih upita i izvještavanja. Šaljemo najdublje saučešće Kimihu i njegovim najmilijima", stoji u objavi Bajerna.

Bajern u meču trećeg kola Lige šampiona večeras od 21 čas dočekuje Arsenal.