Logo

Fudbaleri KUPS-a treniraju na Gradskom stadionu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 12:24

Komentari:

0
КУПС на Градском стадиону тренинг пред утакмицу
Foto: ATV

Na Gradskom stadionu u toku je trening fudbalera KUPS-a pred sutrašnju utakmicu protiv Borca u drugom kolu Lige konferencija.

Finska ekipa juče je doputovala u Banjaluku, a dobar uvod pred okršaj sa “crveno-plavima” napravili su pobjedom u domaćem šampionatu minulog vikenda.

Pres konferencija KUPS-a na programu je u 13:15, a sutrašnja utakmica počinje u 21 čas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KUPS

Gradski stadion

trening

Fudbal utakmica

FK Borac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.

Fudbal

Dejan Stanković oslobođen optužbi

2 h

0
Фабијан Руиз из ПСЖ-а слави након што је постигао четврти гол за свој тим током фудбалске утакмице уводне фазе Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и ФК Барселоне, одигране у Паризу у уторак, 20. октобра 2026. године.

Fudbal

Barselona poražena od PSŽ-a rezultatom 4:2

13 h

0
Фил Фоден из Манчестер ситија слави након што је постигао четврти гол током фудбалске утакмице Лиге шампиона између Манчестер ситија и АЕК-а из Атине, одигране у Манчестеру (Енглеска) у уторак, 20. октобра 2026. године.

Fudbal

Siti ubjedljivo savladao AEK

13 h

0
Предао се предсједник Торциде

Fudbal

Predao se predsjednik Torcide

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Dodik: Srećni smo što je mitropolit Lukijan u Banjaluci

12

44

Korisnici iz BiH potrošili 4.8 miliona KM na OnliFens

12

38

Tužilaštvo: Stručna saradnica osumnjičena za nepružanje pomoći!

12

34

Mitropolit Lukijan: Dodik je čovjek od riječi koji brani hrišćanske vrijednosti

12

26

Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima