Fudbaleri KUPS-a treniraju na Gradskom stadionu

Na Gradskom stadionu u toku je trening fudbalera KUPS-a pred sutrašnju utakmicu protiv Borca u drugom kolu Lige konferencija.

Finska ekipa juče je doputovala u Banjaluku, a dobar uvod pred okršaj sa “crveno-plavima” napravili su pobjedom u domaćem šampionatu minulog vikenda.

Pres konferencija KUPS-a na programu je u 13:15, a sutrašnja utakmica počinje u 21 čas.