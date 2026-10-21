Fudbaleri KUPS-a treniraju na Gradskom stadionu

Autor:Nikola Lučić
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Na Gradskom stadionu u toku je trening fudbalera KUPS-a pred sutrašnju utakmicu protiv Borca u drugom kolu Lige konferencija.
Finska ekipa juče je doputovala u Banjaluku, a dobar uvod pred okršaj sa “crveno-plavima” napravili su pobjedom u domaćem šampionatu minulog vikenda.
Pres konferencija KUPS-a na programu je u 13:15, a sutrašnja utakmica počinje u 21 čas.
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