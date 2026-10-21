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Tužilaštvo: Stručna saradnica osumnjičena za nepružanje pomoći!

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21.10.2026 12:38

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Тужилаштво: Стручна сарадница осумњичена за непружање помоћи!
Foto: Envato/sergign

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu istražuje incident koji se sinoć dogodio na Jahorini kada je stručna saradnica Osnovnog suda u Banjaluci G.R. automobilom udarila i povrijedila novoimenovanu sudiju tog suda B.K, potvrđeno je za ATV.

”Tužilaštvo je obaviješteno o događaju i u toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti. Slučaj je trenutno kvalifikovan kao krivično djelo nepružanja pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nesreći”, rekao je portparol OJT Istočno Sarajevo Neven Kramer.

Nije znala da je udarila u pješaka

Nezvanično saznajemo da je osumnjičena G.R. tvrdila da nije znala da je udarila u pješaka, već u prepreku pored puta.

Kao što je ATV pisao sve se odigralo sinoć oko ponoć uoči otvaranja ”XX jubilarnog Savjetovanja iz oblasti građanskog prava” koji je okupio na stotine pravnika iz cijele BiH, kao i rukovodioce najviših pravosudnih institucija.

Slučaj prijavljen kao pokušaj ubistva

Prema nezvaničnim informacijama slučaj je policiji prijavio suprug B.K. navodeći da se ne radi o saobraćajnoj nezgodi, već pokušaju ubistva, smatrajući da je G.R. namjerno prednjim djelom automobila udarila u B.K. koja se kretala pješice, te je pokušavala da izbjegne udar.

Nakon prijave, na lice mjesta su upućeni policijski službenici PU Istočno Sarajevo koji su izvršili uviđaj. Osumnjičena G.R. je određeno vrijeme zadržana u policijskoj stanici, jer je utvrđeno da je bila pod dejstvom alkohola od preko 1 g/kg, te je jutros puštena na slobodu.

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autom udarila sudiju

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Osnovni sud Banjaluka

nepružanje pomoći

OJT Istočno Sarajevo

Jahorina

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