Drama u Banjaluci: Uz prijetnju oružjem oteli 600 KM i tri Ajfona

Banjalučka policija uhapsila je dvije osobe iz Ključa zbog sumnje da su u Banjaluci uz prijetnju oružjem opljačkali tri osobe.

Uhapšeni su A.O. i S.J. oba iz Ključa. Njih se tereti da su 16. oktobra oko 10 časova naveče uz prijetnju oružjem od tri osobe otuđili 600 KM i tri telefona marke Ajfon.

Na osnovu naredbi Opštinskog suda u Bihaću, a u saradnji sa policijom u Ključu, izvršeni su pretresi prostorija koja koriste uhapšeni gdje su i pronađeni otuđeni predmeti.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.