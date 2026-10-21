Logo

Drama u Banjaluci: Uz prijetnju oružjem oteli 600 KM i tri Ajfona

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 10:12

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je dvije osobe iz Ključa zbog sumnje da su u Banjaluci uz prijetnju oružjem opljačkali tri osobe.

Uhapšeni su A.O. i S.J. oba iz Ključa. Njih se tereti da su 16. oktobra oko 10 časova naveče uz prijetnju oružjem od tri osobe otuđili 600 KM i tri telefona marke Ajfon.

Na osnovu naredbi Opštinskog suda u Bihaću, a u saradnji sa policijom u Ključu, izvršeni su pretresi prostorija koja koriste uhapšeni gdje su i pronađeni otuđeni predmeti.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Војин Мијатовић

BiH

Vlada FBiH nije razriješila Vojina Mijatovića

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krađa

Banjaluka

Ključ

Komentari (0)

Više iz rubrike

Старија жена опљачкана усред дана у центру Сарајева

Hronika

Starija žena opljačkana usred dana u centru Sarajeva

5 h

0
Један ватрогасац повријеђен је током гашења пожара који је захватио стан на посљедњем спрату и дио крова стамбене зграде у улици 11. новембра у Српцу.

Hronika

Gorjela zgrada u Srpcu, povrijeđen vatrogasac

16 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Saobraćajna nesreća u Sarajevu: Hitna i policija na terenu

17 h

0
Дојава о бомби у центру града: Затворена најпрометнија улица у Зеници

Hronika

Dojava o bombi u centru grada: Zatvorena najprometnija ulica u Zenici

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Dodik: Srećni smo što je mitropolit Lukijan u Banjaluci

12

44

Korisnici iz BiH potrošili 4.8 miliona KM na OnliFens

12

38

Tužilaštvo: Stručna saradnica osumnjičena za nepružanje pomoći!

12

34

Mitropolit Lukijan: Dodik je čovjek od riječi koji brani hrišćanske vrijednosti

12

26

Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima