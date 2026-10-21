Drama u Banjaluci: Uz prijetnju oružjem oteli 600 KM i tri Ajfona

Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija uhapsila je dvije osobe iz Ključa zbog sumnje da su u Banjaluci uz prijetnju oružjem opljačkali tri osobe.
Uhapšeni su A.O. i S.J. oba iz Ključa. Njih se tereti da su 16. oktobra oko 10 časova naveče uz prijetnju oružjem od tri osobe otuđili 600 KM i tri telefona marke Ajfon.
Na osnovu naredbi Opštinskog suda u Bihaću, a u saradnji sa policijom u Ključu, izvršeni su pretresi prostorija koja koriste uhapšeni gdje su i pronađeni otuđeni predmeti.
Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
BiH
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