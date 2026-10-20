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Gorjela zgrada u Srpcu, povrijeđen vatrogasac

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20.10.2026 20:41

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Један ватрогасац повријеђен је током гашења пожара који је захватио стан на посљедњем спрату и дио крова стамбене зграде у улици 11. новембра у Српцу.
Foto: Screenshot / Nezavisne novine

Jedan vatrogasac povrijeđen je tokom gašenja požara koji je zahvatio stan na posljednjem spratu i dio krova stambene zgrade u ulici 11. novembra u Srpcu.

Više vatrogasnih ekipa satima se borilo sa vatrenom stihijom, a kako je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac, požar je lokalizovan i ugašen.

"Požar je lokalizovan prije desetak minuta. Učestvovale su naše četiri ekipe, jedno navalno vatrogasno vozilo iz Laktaša, kao i platforma, odnosno vatrogasne ljestve iz Gradiške. Jedan stan je bio zahvaćen vatrom, kao i krovna konstrukcija iznad tog stana. Ostali dio zgrade je spasen", kazali su za "Nezavisne novine" iz ove jedinice.

Kako su dodali, vatrogasne ekipe i dalje su na terenu.

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"Imamo jednog povrijeđenog vatrogasca, dok za stanare nije bila potrebna evakuacija", naveli su iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac.

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Srbac

vatrogasac

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zgrada

Vatrogasci

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