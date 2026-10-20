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U teškoj nesreći kod Prijedora poginuo motociklista Bojan Kresoje

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20.10.2026 16:00

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Motociklista Bojan Kresoje iz Prijedora, predsjednik M.K. Gromovi R.S., poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Brezičanima kod Prijedora.

Od Bojana se na društvenim mrežama opraštaju mnogobrojne kolege i prijatelji.

Emotivnom porukom oglasio se i moto klub čiji je predsjednik bio.

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Hronika

Motociklista (38) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Prijedora

"Danas je dio moje duše otišao s tobom, brate moj...

​Otišao je moj najbolji drug, moj komšija, moj brat po cesti i čovjek s kojim sam iz mašte i snova stvorio naš MK Gromovi. Bojane, bio si više od prijatelja – bio si oslonac, smijeh u svakoj vožnji i čista energija koja je pokretala sve oko sebe.

​Nebo je danas dobilo najglasnijeg i najvoljenijeg anđela na dva točka. Svaka naša zajednička km, svaki dogovor, svaka kafa i svaki zvuk motora zauvijek ostaju urezani u mom srcu.

​Hvala ti za svaku vožnju, za iskreno prijateljstvo i za sve što smo zajedno izgradili. MK Gromovi će zauvijek nositi tvoj trag, jer si u te boje ugradio svoju dušu.

​Počivaj u miru, brate moj. Vozimo se opet na nekim boljim, nebeskim cestama", naveli su iz moto kluba na Fejsbuku.

Nesreća se dogodila oko 19.25 časova u Brezičanima kod Prijedora dok je Kresoje vozio motocikl "jamaha", a u nesreći je učestvovao i automobil sa prikolicom.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac OJT Prijedor.

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poginuo motociklista

Prijedor

Saobraćajna nesreća

udes

Poginuo Bojan Kresoje

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