Vukaliću maksimalnih 45 godina zatvora za masakr u Gimnaziji u Sanskom Mostu!

Kantonalni sud u Bihaću osudio je Mehemeda Vukalića (63) na maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora zbog trostrukog ubistva u Gimnaziji u Sanskom Mostu!

Vukalić je u novembru prošle godine bio osuđen na 42 godine zatvora, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Federacije BiH i postupak vratio na ponovno suđenje. Nakon ponovljenog postupka osuđen je na maksimalnu kaznu.

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Ponovljeni postupak

Vukalić je oglašen krivim za ubistva direktora škole Nijaza Halilovića, sekretarke Nisvete Kljunić i profesorke engleskog jezika Gordane Midžan, te za nedozvoljeno posjedovanje automatske puške kojim je počinio zločin. Za svako ubistvo izrečena mu je kazna od po 16 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno posjedovanje oružja dobio godinu zatvora. Kazne su mu objedinjene u jedinstvenu od 45 godina zatvora.

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Zločin se dogodio 21. avgusta 2024. godine u prostorijama Gimnazije, koja se nalazi u sklopu srednjoškolskog centra "Amir Žilić" u Sanskom Mostu. U presudi se navodi da je Vukalić zločin počinilo u stanju bitno smanjene uračunljivosti. On je oko 10 časova ujutro, naoružan kalašnjikovom egipatske proizvodnje sa dva okvira, došao u školu.

Pucao iz kalašnjikova

Odmah se uputio na prvi sprat u kancelariju direktora Halilovića u koga je, u dva navrata, ispalio pet hitaca. Pogodio ga je u grudi, vrat, trbuh i lijevu šaku. Zatim se uputio u kancelariju sekretara i u Kljunićevu je ispalio četiri projektila, pogodivši je u grudni koš, nadlakticu i trbuh. Nakon toga je sišao u prizemlje škole do kabineta profesora C.A. u kojem se nalazila profesorica engleskog Gordana Midžan. U nju je ispalio pet projektila, pogodivši je u glavu, grudni koš i trbuh.

Preživio pokušaj ubistva

Nakon što je završio krvavi pohod Vukalić je otišao do prostorija koje koriste domari i higijeničari i pucao sebi u grudi. Hitno je prevezen u UKC Republike Srpske u Banjaluci gdje su mu povrede sanirane i iz bolnice je otpušten 2. septembra 2024. godine.