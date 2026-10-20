Akcija POSKOK-a: Pretresi u Željeznicama FBiH i Ministarstvu saobraćaja i komunikacija FBiH

Policijski službenici Federalne uprave policije od jutros, 20. oktobra, vrše pretrese službenih prostorija i računarske opreme u Sarajevu i Mostaru zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja.

Po naredbama Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (POSKOK), a pod nadzorom postupajućeg tužioca Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva Federacije BiH, od jutarnjih časova sprovode se istražne aktivnosti u dvije institucije.

Kako je saopšteno, policijski službenici Federalne uprave policije vrše pretrese službenih prostorija i računarske opreme u Javnom preduzeću „Željeznice Federacije BiH“ u Sarajevu, kao i u Federalnom ministarstvu saobraćaja i komunikacija u Mostaru.

Aktivnosti se sprovode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, propisano članom 383. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Pretresi su dio istražnih radnji koje se sprovode s ciljem prikupljanja dokaza i utvrđivanja svih okolnosti koje su predmet istrage.

Za sada nisu objavljeni detalji o konkretnim radnjama koje se istražuju, niti je saopšteno da li je neko od zaposlenih ili odgovornih lica obuhvaćen dodatnim mjerama.

Iz POSKOKA je naglašeno da se vrše samo pretresi i da niko neće biti lišen slobode.