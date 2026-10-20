Velika policijska akcija: Pretresi na više lokacija, uhapšeno osam osoba zbog pokušaja ubistva

Osam osoba iz Tuzle uhapšeno je u sklopu velike policijske akcije koja je pokrenuta zbog pokušaja ubistva, a vrše se pretresi na osam lokacija na području ovog grada.

"Istražitelji Uprave policije Sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku i policijskih službenika policijskih uprava Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, istražitelji Jedinice kriminalističke policije Policije Brčko distrikta, te policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od ranih jutarnjih časova 20. oktobra 2026. godine sprovode zajedničke aktivnosti na rasvjetljavanju krivičnog djela iz člana 163. u vezi sa članom 28. Krivičnog zakona Brčko distrikta – ubistvo u pokušaju", navode iz policije.

Po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta i pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Brčko distrikta, u toku su pretresi stambenih, poslovnih i drugih objekata na osam lokacija na području grada Tuzle, prilikom kojih je, po nalogu tužioca, slobode lišeno osam lica iz Tuzle.