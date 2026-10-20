Logo

Ministarstvo: Isplaćeno više od 3,5 miliona KM za 2.648 korisnika

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.10.2026 11:13

Komentari:

0
Зграда Владе Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas ukupno 3.511.083,99 KM za podsticaje u poljoprivredi.

Isplaćena je premija za mlijeko za mjesec avgust i to za ukupno 2.648 korisnika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Agencija za agrarna plaćanja

Podsticaji

Mlijeko

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зграда Владе Републике Српске

Republika Srpska

U realizaciji 1.054 ugovora o zakupu i 68 o koncesiji

3 h

0
премијер Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Žrtva porodice Košarac obavezuje nas da čuvamo Srpsku

3 h

0
Дјевојчица (12) пребачена је јуче, 19. октобра, из Требиња у Бањалуку чиме су припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске обавили 100. медицински ваздушни транспорт.

Republika Srpska

MUP Srpske obavio 100. medicinski transport

4 h

0
Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".

Republika Srpska

Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

4 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

27

Minić: Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh

13

19

Ostvarila je mnoge snove, ali na ovaj još čeka: Adriana Lima otkrila svoju najveću želju

13

06

Usvojen program obilježavanja 35 godina Narodne skupštine, svečana akademija 24. oktobra u Palama

13

02

"Elmedin će proći kao el-Mudžahedin, el-Šmitedin"

12

50

"Memorijalni centar prikazuje istinu o stradanju Srba i dobiće još bolju logistiku"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima