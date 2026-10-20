Ministarstvo: Isplaćeno više od 3,5 miliona KM za 2.648 korisnika

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas ukupno 3.511.083,99 KM za podsticaje u poljoprivredi.
Isplaćena je premija za mlijeko za mjesec avgust i to za ukupno 2.648 korisnika.
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