Ministarstvo: Isplaćeno više od 3,5 miliona KM za 2.648 korisnika

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Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas ukupno 3.511.083,99 KM za podsticaje u poljoprivredi.

Isplaćena je premija za mlijeko za mjesec avgust i to za ukupno 2.648 korisnika.

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