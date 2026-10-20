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Kalabuhov: Prijetnja Slovenima "mladi nacizam"

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20.10.2026 11:51

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У Амбасади Русије у БиХ јутрос је отворено бирачко мјесто за гласање на изборима за чланове Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације.
Foto: Srna

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da liberalni globalizam nosi istu prijetnju slovenskim narodima kao što je to nekada činio fašizam, a to istoričari danas nazivaju "mladi nacizam".

Kalabuhov je istakao da je Međunarodna naučna konferencija o genocidu nad slovenskim narodima u 20. vijeku, koja se danas održava na Palama, još jedan doprinos Republike Srpske i Rusije ovoj važnoj temi.

On je ukazao da novija istorija nosi i previše izazova, te da je za efikasnu borbu protiv toga potrebno poznavanje istorije.

"Vidimo da nacizam sada diže glavu. U toku istorije vidjeli smo da liberalni globalizam nosi istu prijetnju slovenskim narodima kao što je fašizam", rekao je Kalabuhov novinarima.

On je naveo da je danas vidljiv spoj liberalnog globalizma i neonacizma, posebno u Ukrajini, te da je cilj ruske specijalne vojne operacije da to spriječi.

"Na određenom istorijskom nivou bili smo možda previše naivni. Mislili smo da će nakon Sovjetskog Saveza biti era razumijevanja, ljubavi i pozitivnog nastrojenja, ali vidimo da naši oponenti koriste svaku mogućnost da i dalje ruše Rusiju. Zbog toga moramo biti jaki i složni u odbrani naših nacionalnih interesa", poručio je Kalabuhov.

On je ukazao da neki govore da imaju nacionalni interes za nešto što je nekoliko hiljada kilometara daleko od njihovih granica i da tako brane svoje interese.

"Sa druge strane nama ne dozvoljavaju da branimo naše interese na našem pragu. Zbog toga je vrlo bitan spoj istorije i geneze ovih negativnih procesa. Bitna je i budućnost, zato moramo biti svjesni da je naš dug da prenesemo iskustvo mlađim generacijama", zaključio je Kalabuhov.

Organizator Međunarodne naučne konferencije "Genocid nad slovenskim narodima u 20. vijeku" je Institut istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Igor Kalabuhov

Fašizam

Rusija

genocid

SSSR

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