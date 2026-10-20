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Iz Kabineta predsjednika Srpske za dječije igralište u Mrkonjić Gradu 16.000 KM

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20.10.2026 12:24

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Мркоњић Град
Foto: RTRS

Kabinet predsjednika Republike Srpske obezbjedio je 16.000 KM za izgradnju dječijeg igrališta kod centralnog objekta vrtića "Milja Đukanović" u Mrkonjić Gradu.

Direktor vrtića Slavko Dimitrić rekao je novinarima da u centralnom dijelu ustanove i u područnim odjeljenjima boravi 302 djece, te da će izgradnja igrališta pomoći osoblju u svakodnevnom radu sa mališanima.

On je zahvalio Kabinetu predsjednika Republike Srpske na donaciji, kao i načelniku Mrkonjić Grada Draganu Vođeviću koji je prepoznao potrebu izgradnje igrališta.

Zamjenik načelnika Mrkonjić Grada Dragan Plejić rekao je da je ovo samo jedan u nizu projekata koji se realizuju i završavaju tokom ove godine na području ove lokalne zajednice.

"I dalje ćemo raditi na obogaćivanju sadržaja za djecu, kao i na uređenju prostora samog vrtića", rekao je Plejić.

On je zahvalio Kabinetu predsjednika Republike Srpske na prepoznatoj potrebi da se staro igralište obnovi, rekonstruiše i obogati novim sadržajima za djecu, prenosi Srna

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Tagovi :

Mrkonjić Grad

kabinet predsjednika

Republika Srpska

finansijska podrška

Vrtić

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