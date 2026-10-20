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Vozači bi uskoro ponovo mogli koristiti stari prelaz u Gradišci

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20.10.2026 08:35

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Гранични прелаз Градишка
Foto: YouTube/printscreen

Do kraja oktobra očekujem otvaranje starog Graničnog prelaza u Gradišci, rekao je v.d. direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.

Podsjetio je da je stari Granični prelaz Gradiška zatvoren kad je došlo do urušavanja dijela ograde na mostu i pješačke staze.

- Jedan dio radova je izvršen, a drugi dio biće u narednih sedam do 10 dana. Stvorili su se uslovi za otvaranje. Očekujemo da će do kraja mjeseca on profunkcionisati, samo ćemo još vidjeti u kojem kapacitetu - rekao je Janković.

Naveo je da će vjerovatno biti određena ograničenja.

- Očekujem da će biti otvoren za putnički saobraćaj i autobuse. Vidjećemo sve. Vjerujem da nećemo dugo čekati ni na formalne odluke UIO - naveo je Janković.

Kaže da su utvrdili nosivost.

- I ona je na granici što se tiče nadvožnjaka do mosta. Moramo uraditi ispitivanje konstrukcije mosta, jer nemamo nikakve podatke o mostu, ni kakav je kvalitet čelik, ni betona - rekao je Janković.

Istakao je da su raspisali tender za dva nadvožnjaka do samog mosta.

- Moramo dobiti podatke. Ili ćemo raditi sanaciju ili ćemo raditi sve novo. Očekujem te radove naredne godine, ponovo će biti obustava, ali rokovi će biti kratki i brzo ćemo završiti - jasan je Janković.

Jankoviće je dodao da i naredne godine građani mogu očekivati veliki investicioni ciklus što se tiče cijele putne mreže u Srpskoj.

(RTRS)

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Tagovi :

Granični prelaz

Gradiška

GP Gradiška

Miroslav Janković

Putevi Republike Srpske

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