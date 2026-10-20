MUP Srpske obavio 100. medicinski transport

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su juče medicinski vazdušni transport dvanaestogodišnjedjevojčice iz Trebinja u Banjaluku.

Pacijentkinja je prevezena iz bolnice „Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar“ radi daljeg liječenja u Univerzitetsko- klinički centar Republike Srpske u Banjoj Luci.

Ovo je 100. medicinski vazdušni transport koji su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske realizovali od početka ove godine, poručili su iz MUP-a.

"Medicinski vazdušni transport predstavlja važan vid podrške zdravstvenom sistemu, omogućavajući brz i efikasan prevoz pacijenata do zdravstvenih ustanova radi pružanja neophodne medicinske pomoći", poručili su iz MUP-a.