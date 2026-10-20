Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

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Foto: RTRS

Srpskom narodu tokom noći upućene su teške uvrede. Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano je "genocidaši".

Uvredljiv napis je ispisan na muralu trobojke u Spasovdanskoj ulici. Istočno Sarajevo natpis na zastavi RTRS Od jutros policija obezbjeđuje ovaj dio ulice. (RTRS)

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