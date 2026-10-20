Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

Autor:ATV redakcija
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Srpskom narodu tokom noći upućene su teške uvrede. Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano je "genocidaši".
Uvredljiv napis je ispisan na muralu trobojke u Spasovdanskoj ulici.
Od jutros policija obezbjeđuje ovaj dio ulice.
(RTRS)
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