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Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

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20.10.2026 08:55

Komentari:

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Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".
Foto: RTRS

Srpskom narodu tokom noći upućene su teške uvrede. Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano je "genocidaši".

Uvredljiv napis je ispisan na muralu trobojke u Spasovdanskoj ulici.

Источно Сарајево натпис на застави
Istočno Sarajevo natpis na zastavi
RTRS

Od jutros policija obezbjeđuje ovaj dio ulice.

(RTRS)

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

genocid

trobojka

Srpska trobojka

uvredljiv natpis

Komentari (2)

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