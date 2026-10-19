U Srpskoj više od 2.400 solarnih postrojenja, planira se izgradnja još tri velike elektrane

U Republici Srpskoj trenutno postoji više od 2.400 malih solarnih postrojenja, dok je u planu izgradnja još tri solarne elektrane na području Trebinja, izjavio je za ATV ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Govoreći o razvoju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, Đokić je naveo da je u Srpskoj instalisana snaga solarnih postrojenja oko 480 megavata.

"Imamo proizvodnje u malim solarnim postrojenjima kojih ima preko 2.400 u Srpskoj. Imamo instalisanu snagu oko 480 megavata. To je više nego što je instalisana snaga pojedinačno svake od termoelektrana, one su po 300“, rekao je Đokić.

Prema njegovim riječima, jedan od izazova predstavlja upravljanje električnom energijom proizvedenom u ovim postrojenjima i njeno preuzimanje u elektroenergetski sistem.

„Mi treba da dogradimo model upravljanja takvom energijom i kako je preuzimati u sistem u Srpskoj. Na tome se značajno radi, dio te energije uzimamo, ali ne uzimamo svu“, istakao je ministar.

Đokić je najavio i izgradnju tri nove solarne elektrane, za koje Elektroprivreda Srpske već ima zaključene koncesione ugovore.

Riječ je o projektima Trebinje 1, Trebinje 2 i Trebinje 3, čijom bi realizacijom, kako je ocijenio, bio značajno poboljšan elektroenergetski bilans Republike Srpske.

Osim solarnih elektrana, ministar je govorio i o planovima za izgradnju vjetroelektrane Hrgud.

"Želimo da ubrzamo te projekte. Spremni smo i nadam se da ćemo vrlo brzo moći da zaključimo ugovor o izgradnji vjetroelektrane Hrgud“, rekao je Đokić.

On je dodao da je riječ o projektu koji se dugo priprema, ali da očekuje da bi uskoro mogao biti izabran partner za njegovu realizaciju.

Đokić je naglasio da je razvoj alternativnih izvora električne energije posebno važan zbog sve izraženijih sušnih perioda, koji negativno utiču na proizvodnju u hidroelektranama.