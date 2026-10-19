Petrović: Sprovešćemo sve dogovoreno za uspostavljanje rada RiTE "Ugljevik"

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović rekao je da će ova kompanija sprovesti sve što je dogovoreno sa rukovodstvom Srpske u vezi nastavka rada Rudnika i termoelektrane /RiTE/ "Ugljevik", kako bi bio obezbijeđen rad u zimskoj sezoni.

"Imamo jasan zadatak, a to je nabavka uglja poštujući sve zakonske procedure, te urediti odnose između matičnog preduzeća i RiTE `Ugljevik`. Očekujemo da se popravi i stanje hidrologije, kako bi u novu 2027. godinu ušli mnogo pozitivije", rekao je Petrović na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske.

Petrović je naglasio da je rad RiTE "Ugljevik" bio značajan zbog činjenice da je danas cijena struje na tržištu premašila 350 evra po megavat-času.

On je naveo da problemi u RiTE "Ugljevik" postoje, ali da je Vlada Republike Srpske uvijek uskakala sa željom da ovo preduzeće ne ode u stečaj i da se ne privatizuje nijedan segment "Eektroprivrede Republike Srpske".

"Vlada je ustupila bez naknade koncesiju /eksploatacionog polja/ `Istok dva` u RiTE `Ugljevik`, te preuzela kompletne obaveze arbitražnog spora sa Slovencima u kojem ćemo morati platiti obeštećenje od 300 miliona KM u sedam godiona, jer se neko nije bavio ovim problemom 1996. ili 2002. godine, već ga je zapustio dozvolio da završi na sudu", podsjetio je Petrović.

On je naveo da Vlada Srpske kontinuirano drži socijalnu cijenu električne energije i naglasio da nema jeftinijeg energenta u Evropi od cijene struje u Srpskoj.

"Vlada je razumjela da ne možemo ostvariti pozitivan rezultat i daće `Elektroprivredi Srpske` garanciju na 50 miliona KM kreditnog zaduženja plus finansijsku injekciju bespovratnih sredstava u narednih šest mjeseci iz budžeta. To znači da želi stabilizaciju energetskog sektora", naveo je Petrović.

On kaže da je zahvaljujući Vladi Srpske riješen i vašingtonski arbitražni spor težak 672 miliona evra bez kamata i da taj spor "više ne lebdi ni nad BiH, ni Srpskom, ni nad RiTE `Ugljevik`", prenosi Srna.