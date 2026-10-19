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"Nema prodaje Elektroprivrede Srpske"

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19.10.2026 13:14

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"Нема продаје Електропривреде Српске"
Foto: Srna

Do prodaje i privatizacije Elektroprivrede Republike Srpske, neće doći, poručio je danas u Banjaluci na konferenciji za novinare Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

„Jako je značajno da smo imali ovakav sastanak, na ovakvom nivou, a koja je operativan i politički i jako je značajno da javnost razumije ovaj trenutak i da razumije karakter ovog sastanka i mjere, koje su usaglašene. Ono što još jednom iz ugla nas, koji smo u operativi treba da naglasimo kako bismo razbili špekulacije prethodnih dana, a to je da nema prodaje elektroprivrede i nema privatizacije nikakve“, rekao je Đokić.

Ni u jednom dijelu nema prodaje, kada je riječ o Elektroprivredi te je cilj Republike Srpske da u što veće dijelu, odnosno maksimalni uticaj u budućnosti na ovaj sektor i da ga sačuva.

„Ostajemo opredijeljeni da smo ulaganjem velikih sredstava u stvaranje preduslova da Ugljevik može da dođe u situaciju da nakon riješenih eksproprijacija ima riješene dovoljne količine uglja u narednom periodu. Mi smo to završiti i izložili sa velikim finansijskim obavezama, ali smo i griješili i to je palo na teret Vlade Republike Srpske, ali ne na teret matičnog preduzeća“, poručio je Đokić.

Đokić je poručio da će biti potrebno nekoliko dana kako bi se usaglasile dogovorene mjere, ali da Vlada Srpske odgovorno radi svoj posao i uložiće napore kako bi se nastavila kontinuirana proizvodnja u Ugljeviku.

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Tagovi :

Elektroprivreda Republike Srpske

prodaja

privatizacija

Petar Đokić

Luka Petrović

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