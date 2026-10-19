Logo

Sutra sastanak o obilježavanju 35 godina rada Narodne skupštine Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 12:34

Komentari:

1
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

U Banjaluci će sutra biti održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske.

Sastanak je zakazan za 11.00 časova u kabinetu predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

Snimateljima i foto-reporterima je omogućeno da snime i fotografišu početak sastanka, nakon kojeg će biti objavljeno saopštenje, najavljeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je 24. oktobra 1991. godine kao Skupština srpskog naroda u BiH.

Odluku o tome donijeli su poslanici izabrani na izborima u jesen 1990. godine.

Istog dana, na konstitutivnoj sjednici Skupštine srpskog naroda u BiH, doneseni su i drugi akti među kojima se političkim značajem ističu Odluka o ostajanju srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji i Odluka o raspisivanju i provođenju plebiscita srpskog naroda u BiH.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, 9. januara 1992. godine, usvojili su Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike.

Narodna skupština je 28. februara 1992. godine donijela Ustav Republike Srpske i Ustavni zakon za njegovo sprovođenje, čime je formalnopravno nastao državnopravni subjektivitet srpskog naroda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Godišnjica

Sastanak

Banja Luka

Republika Srpska

Komentari (1)

Više iz rubrike

Палата Републике (некада зграда Хипотекарне банке) је званично сједиште предсједника Републике Српске. Налази се у улици Бана Милосављевића 4, у Бањој Луци.

Republika Srpska

U Banjaluci konferencija za novinare rukovodstva Srpske

1 h

1
Кандидат ХДЗ-а 1990 Игор Балукчић

Republika Srpska

Balukčić povećao prednost

2 h

0
“Зотовић” добио вршиоца дужности директора

Republika Srpska

“Zotović” dobio vršioca dužnosti direktora

2 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vlasti u FBiH da obezbijede normalan život srpskim povratnicima

2 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

"Nema prodaje Elektroprivrede Srpske"

13

14

Iz groba izvadio urnu s pepelom, optužen za povredu groba

13

10

Vođa sekte dobio još 33 godine zatvora: Seksualno napadao i zlostavljao 16 sljedbenica

13

03

Dodik: Cijena električne energije za stanovništvo se neće povećavati

12

54

Minić: RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima