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“Zotović” dobio vršioca dužnosti direktora

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19.10.2026 10:35

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“Зотовић” добио вршиоца дужности директора
Foto: ATV

Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, imenovana je za vršioca dužnosti direktora JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka.

Odluku je potpisao Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, a rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske", koji je objavljen 16. oktobra u petak.

Kako je navedeno u odluci, Novaković Bursać je imenovana na period od dva mjeseca.

Podsjećanja radi, dugogodišnji direktor "Zotovića", Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini.

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Dr Miroslav Zotović

Snježana Novaković Bursać

direktor

Banja Luka

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

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