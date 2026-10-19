“Zotović” dobio vršioca dužnosti direktora

Autor:ATV redakcija
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Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, imenovana je za vršioca dužnosti direktora JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka.
Odluku je potpisao Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, a rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske", koji je objavljen 16. oktobra u petak.
Kako je navedeno u odluci, Novaković Bursać je imenovana na period od dva mjeseca.
Podsjećanja radi, dugogodišnji direktor "Zotovića", Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini.
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