“Zotović” dobio vršioca dužnosti direktora

Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, imenovana je za vršioca dužnosti direktora JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka.

Odluku je potpisao Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, a rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srpske", koji je objavljen 16. oktobra u petak.

Kako je navedeno u odluci, Novaković Bursać je imenovana na period od dva mjeseca.

Podsjećanja radi, dugogodišnji direktor "Zotovića", Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini.