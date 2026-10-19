Dok se u SDS-u svađaju i traže krivca za izborni poraz, Stanivuković nestao

Izbori su iza nas, glasanje je pokazalo kome su građani Republike Srpske dali svoje povjerenje. Pobjednici obećavaju reforme, promjene i poboljšanja, dok se gubitnici s druge strane svađaju među svojim redovima, a ostali su sada odlučili da zaćute.

Tako, prethodnih dana u SDS-u trzavice su postale jače nego u vrijeme kampanje.

Ljubiša Petrović isključen iz stranke

Nakon izbora ekspresno je stigla vijest da je gradonačelnik Bijeljine, Ljubiša Petrović isključen iz stranke odlukom predsjednika SDS-a Branka Blanuše.

U saopštenju je navedeno da je Petrović isključen zbog grubog kršenja Statuta SDS-a koji predviđa poštovanje odluka organa Glavnog odbora i Predsjedništva o kandidaturama za inokosne funkcije i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima.

Nakon navoda o iščlanjenju oglasio se i Petrović te poručio stranačkim kolegama da će se i dalje „ćerati“.

Petrovića je Blanuša iz stranke isključio mimo bilo kakve procedure, a na šta gradonačelnik Bijeljine nije tako olako pristao.

Na održanoj konferenciji za medije, Petrović nije štedio riječi te je kazao da je zapravo Blanuša bio taj koji je prekršio Status stranke te je kroz kampanju bio ništa drugo do „mečka“, koju je vodio PSS-ov Draško Stanivuković.

"Mečkario ga je Draško Stanivuković, a Blanuša je kao mečka išao po tribinama SDS-a. Mogli smo čuti od kandidata SDS-a da su ostavljali neupotrebljen prazan listić za predsjednika Republike Srpske“, rekao je tada Petrović.

Val trzavica i nezadovoljstva u SDS-u proširio se poput zaraze, tako da su krenuli unutarpartijski obračuni, upiranje prstom i traženje krivca.

O problemima u pomenutoj stranci oglasio se i Vukota Govedarica, te je poručio da raskolu u Srpskoj demokratskoj stranci (SDS) očigledno nema kraja ni nakon parlamentarnih izbora, na kojima je ova stranka doživjela debakl.

Ostavka Branka Blanuše

Nakon izbornog poraza i vidnog nezadovoljstva u stranci, u javnosti su se pojavile informacije o navodnoj ostavci predsjednika SDS-a, ili su bar neki smatrali očekivanim ovaj potez nakon debakla i brojnih afera tokom i nakon izbora.

Međutim, Blanuša se oglasio nakon sjednice Predsjedništva stranke te je kazao da ostavku nije podnio ni da istu niko nije ni tražio. Kako je tada rekao medijima, ostavka nije podnesena, te je neophodno uraditi detaljnu analizu izbora i vidjeti šta i kako dalje.

Aleksandra Pandurević

Predsjednik stranke SDS-a Branko Blanuša snosi ogromnu odgovornost za katastrofalni izborni rezultat, rekla je Aleksandra Pandurević, član Predsjedništva SDS-a i poručila da odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića mora da se povuče, jer se boji, kako je navela da bi to mogla biti posljednja sjednica Glavnog odbora SDS-a i da će nakon toga uslijediti potpuno uništavanje stranke.

"S obzirom na ovakav katastrofalan izborni rezultat, ne želim reći da je baš za sve odgovoran predsjednik Branko Blanuša, ali jeste za mnogo toga što se dešavalo u proteklih osam, devet mjeseci. Potpuno pogrešno pozicioniranje stranke, razvlačenja stranke oko PSS-a, pa čak i pokušaja potpuno van statutarnog utapanja stranke u PSS, odnosno fuzije sa PSS-om", navela je Pandurevićeva.

Navodi da Blanuša snosi ogromnu odgovornost, kao i da su građani rekli šta o svemu misle.

Ognjen Bodiroga

Kada je riječ o Petrovićevom isključenju iz SDS-a,Ognjen Bodiroga je bio jasan te poručio da gradonačelnik Bijeljine i njemu slični završili su sa Srpskom demokratskom strankom, i to ne kažem on nego Statut Srpske demokratske stranke.

"Zamislite koliko neko mora biti politički neodgovoran da javno podržava kandidata druge političke stranke za inokosnu funkciju, a zatim pokušava da opravda takav postupak. Zamislite koliko neko mora biti politički neodgovoran da na lokalnim izborima 2024. godine u Loparama podrži protivkandidata Rade Savića, kandidata SDS-a, i time stane na stranu političkog protivnika sopstvene stranke. Upravo to je učinio Ljubiša Petrović, a sada pokušava da opravda takav postupak", rekao je Bodiroga.

A gdje je nestao Draško Stanivuković?

I dok se kolege u opoziciji, tačnije SDS-u raspravljaju i traže krivca za debakl na izborima, najglasniji među njima, predsjednik PSS-a, Draško Stanivuković je nestao.

Gradonačelniku Banjaluke ni traga ni glasa. Nakon izbora na društvenim mrežama pokušao je uvjeriti građane i javnost da sve ide očekivanim tempom, te je obišao nekoliko ulica u kojima su u toku infrastrukturni projekti, održao i sastanak stranke da analizira izborne rezultate, te podijelio i objavu, koja se odnosila na obilježavanje Nedjelje djeteta. Njegova posljednja objava posvećena je izražavanju saučešća i oproštaju od preminulog dr Gorana Talića i nakon toga muk.

Da li gradonačelnik nešto sprema?

Korisnici na društvenim mrežama se pitaju gdje je nestao prvi čovjek PSS-a i Banjaluke, i zašto je utihnuo s obzirom da smo od njega navikli na ažurnost i „sveprisutnost“.

Da li Stanivuković još uvijek analizira izborni rezultat ili je ipak odlučio da predahne nakon iscrpne izborne utrke i odmori kako bi nastavio tamo gdje je stao, nije nam poznato.

Sjednica Skupštine grada Banjaluka

Ono što je na čekanju jeste sjednica Skupštine grada Banjaluka, a koja, kako je za ATV poručio SNSD-ov odbornik Marinko Umičević čeka upravo na gradonačelnika.

„Šta se dešava, ni mi ne znamo. Gradonačelnik prvo zakazuje Dnevni red, koji prvo ide na Kolegijum, Kolegijum usvoji Dnevni red i za to treba najmanje 15 dana i to znači da ni ovaj mjesec nema Skupštine Grada“, poručuje Umičević.

Dok se čekaju odgovori i sjednica Skupštine Grada, ostaje da se vidi kada će se Stanivuković ponovo oglasiti i šta se krije iza izborne tišine.