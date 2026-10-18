Preokret u trci za potpredsjednika Srpske: Balukčić prestigao Begića

Njih dvojica trenutno vode borbu za mjesto potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, koje je u prethodnom mandatu obavljao Davor Pranjić iz HDZ-a BiH.

Begić je do prethodnog ažuriranja rezultata CIK-a bio u prednosti, ali nakon obrade 95,33 odsto glasova Balukčić ima 3.115 glasova, dok je Begić osvojio 2.818.

U trci za ovu funkciju su i nezavisni kandidat Marko Jorgić, koji je osvojio 1.941 glas, te Franjo Jukić iz HDZ-a BiH sa 1.322 glasa.

Kada je riječ o mjestu potpredsjednika Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, u prednosti je Ramiz Salkić sa 11.401 glasom, dok je Ćamil Duraković osvojio 7.415 glasova.

Prema Izbornom zakonu BiH, predsjednik i dva potpredsjednika Republike Srpske biraju se na istim izborima, a građani glasaju za samo jednog kandidata za predsjednika. Za predsjednika Republike Srpske bira se kandidat sa najvećim brojem glasova, dok potpredsjednici postaju kandidati sa najviše osvojenih glasova iz preostala dva konstitutivna naroda. To znači da se za potpredsjednike ne glasa posebno, već se ove funkcije dodjeljuju na osnovu rezultata izbora za predsjednika Republike Srpske.