Logo

Preokret u trci za potpredsjednika Srpske: Balukčić prestigao Begića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.10.2026 16:50

Komentari:

0
Преокрет у трци за потпредсједника Српске: Балукчић престигао Бегића
Foto: Facebook

Igor Balukčić, kandidat HDZ-a 1990 za predsjednika Republike Srpske, prestigao je Ivana Begića, kandidata SDP-a, prema posljednjim ažuriranim rezultatima Centralne izborne komisije BiH.

Njih dvojica trenutno vode borbu za mjesto potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, koje je u prethodnom mandatu obavljao Davor Pranjić iz HDZ-a BiH.

Begić je do prethodnog ažuriranja rezultata CIK-a bio u prednosti, ali nakon obrade 95,33 odsto glasova Balukčić ima 3.115 glasova, dok je Begić osvojio 2.818.

U trci za ovu funkciju su i nezavisni kandidat Marko Jorgić, koji je osvojio 1.941 glas, te Franjo Jukić iz HDZ-a BiH sa 1.322 glasa.

Kada je riječ o mjestu potpredsjednika Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, u prednosti je Ramiz Salkić sa 11.401 glasom, dok je Ćamil Duraković osvojio 7.415 glasova.

Prema Izbornom zakonu BiH, predsjednik i dva potpredsjednika Republike Srpske biraju se na istim izborima, a građani glasaju za samo jednog kandidata za predsjednika. Za predsjednika Republike Srpske bira se kandidat sa najvećim brojem glasova, dok potpredsjednici postaju kandidati sa najviše osvojenih glasova iz preostala dva konstitutivna naroda. To znači da se za potpredsjednike ne glasa posebno, već se ove funkcije dodjeljuju na osnovu rezultata izbora za predsjednika Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izbori 2026

predsjednik Republike Srpske

Ivan Begić

potpredsjednik Republike Srpske

Igor Balukčić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Посљедњи опроштај на очевим грудима - погинуо је са 14 година: Нико Кисић о сину Игору

Republika Srpska

Posljednji oproštaj na očevim grudima - poginuo je sa 14 godina: Niko Kisić o sinu Igoru

5 h

0
Данас је у бањалучкој Мјесној заједници Бочац служен парастос за 23 погинула борца Војске Републике Српске и 33 цивилне жртве Одбрамбено-отаџбинског рата.

Republika Srpska

Rogić: Čuvati uspomenu na herojsko djelo poginulih boraca

6 h

0
Додик: Направили смо савез са народом и забиљежили историјску побједу

Republika Srpska

Dodik: Napravili smo savez sa narodom i zabilježili istorijsku pobjedu

9 h

0
Марко Ромић и Илија Туфегџић

Republika Srpska

Tufegdžić i Romić o jačanju veza dijaspore i matice

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Francuska u plamenu, Makron najavio žestok obračun: Oni koji su uništavali moraju da plate!

20

24

Haos u noćnom klubu kod Jelaha: 38 povrijeđenih, jedna osoba zadobila teške povrede

20

18

Prodavnice u centru Milana opljačkane tokom demonstracija

20

10

Milan se kockao sa tri gola prednosti: Atalanta bila nadomak velikog povratka

20

01

Petrović: Sigurno snabdijevanje, bez tereta visokih tržišnih cijena za građane

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima