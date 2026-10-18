Mančester ponovo kiksao, podijelili bodove sa Lidsom

Fudbaleri Lidsa i Mančester junajteda odigrali su neriješeno 1:1 u utakmici u kojoj su oba tima imala prilike da dođu do sva tri boda.

Mančester junajted je poveo u 35. minutu, kada je Juri Tilemans uposlio Brajana Mbeuma, koji je iz neposredne blizine poslao loptu u donji lijevi ugao gola domaćina.

Proslava nakon postignutog gola Tanjug/Annabel Lee-Ellis/PA via AP

Lids je i prije primljenog pogotka imao nekoliko dobrih prilika. Tarik Muharemović je u 21. minutu šutirao glavom, ali je golman Junajteda Sene Lamens odlično intervenisao. Nekoliko minuta kasnije zaustavio je i opasan pokušaj Nika Elvedija, dok je Dominik Kalvert-Luin u 39. minutu glavom šutirao pored stative.

Domaćin je do izjednačenja stigao u 51. minutu. Anton Štah je izveo korner, a Kalvert-Luin se najbolje snašao u šesnaestercu i poslao loptu u mrežu za 1:1.

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Nakon izjednačenja uslijedila je otvorenija igra. Karlos Baleba je u 59. minutu snažno šutirao iz daljine, ali je lopta prošla pored stative, dok je Bruno Fernandeš u 65. minutu takođe bio neprecizan.

Fernandeš je novu priliku imao šest minuta kasnije, ali je golman Lidsa Džejms Traford odbranio njegov udarac.

U završnici su oba tima pokušavala da dođu do pobjedonosnog gola. Amad Dijalo je u 76. minutu imao dobru priliku, ali je njegov udarac izblokiran.

Lids je u sudijskoj nadoknadi mogao do potpunog preokreta. Lukas Nmeča našao se u dobroj poziciji, ali je odbrana Junajteda u posljednjem trenutku blokirala njegov udarac. Odmah zatim pokušao je i Anton Štah, međutim, golman gostiju uspio je da sačuva mrežu.

Do kraja nije bilo promjene rezultata, pa su Lids i Mančester junajted podijelili bodove.

Mančesteru je ovo šest vezani meć bez pobjede. Posljednji put imali su razloga za slavlje 10. septembra.