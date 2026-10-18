Procurile snimke: Zvijezde Reala u centru skandala nakon privatne zabave u Madridu

Fudbaleri Real Madrida ponovo su se našli u centru medijske pažnje, ali ovoga puta zbog dešavanja van terena.

Naime, dok odrađuje suspenziju od četiri utakmice, ali i trpi žestoke kritike navijača, Vinisijus Žunior našao se u žiži javnosti nakon što su u javnost procurili snimci sa privatne zabave održane 15. oktobra u njegovoj vili u Madridu.

Detalje o ovom događaju prvi je objavio brazilski portal „LeoDijas“, oslanjajući se na objave djevojaka koje su prisustvovale zabavi, a vijest su ubrzo prenijeli vodeći južnoamerički i evropski mediji.

According to rumors by @euleodias, Vinicius Jr reportedly threw a party last night and invited several women to the event. Jude Bellingham was reportedly in attendance but didn't stay until the end of the party. It is alleged that Jude was kissing a woman who is not his girlfriend, Ashlyn Castro at the party. 👀🫣 Video as the women left the party below 👇🏿 https://t.co/yZ9S9oS5Od — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) October 17, 2026

Prema navodima, među zvanicama su se našli i Vinisijusovi saigrači Džud Belingem, Eduardo Kamavinga i Din Hejsen, što je izazvalo pravu buru reakcija i negodovanja među navijačima Reala.

Posebnu pažnju privukao je engleski reprezentativac Džud Belingem. Iako medijski izvještaji navode da je zabavu napustio znatno prije ostalih, ubrzo su se pojavile spekulacije i optužbe da je bio nevjeran svojoj partnerki Ešlin Kastro.

Dodatno ulje na vatru dolili su snimci koji kruže društvenim mrežama, a na kojima se vide djevojke ispred Vinisijusove kuće i u blizini luksuznih automobila povezanih sa brazilskim fudbalerom.

Sumnje javnosti dodatno je podgrijala činjenica da je jedna od prisutnih djevojaka u svojim objavama direktno označila zvanične profile Vinisijusa i Belingema.

Ostaje da se vidi da li će se akteri ove priče oglasiti i demantovati navode ili će sve ostati na nivou žute štampe.