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Procurile snimke: Zvijezde Reala u centru skandala nakon privatne zabave u Madridu

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18.10.2026 09:02

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Процуриле снимке: Звијезде Реала у центру скандала након приватне забаве у Мадриду
Foto: Tanjug / AP / Bernat Armangue

Fudbaleri Real Madrida ponovo su se našli u centru medijske pažnje, ali ovoga puta zbog dešavanja van terena.

Naime, dok odrađuje suspenziju od četiri utakmice, ali i trpi žestoke kritike navijača, Vinisijus Žunior našao se u žiži javnosti nakon što su u javnost procurili snimci sa privatne zabave održane 15. oktobra u njegovoj vili u Madridu.

Detalje o ovom događaju prvi je objavio brazilski portal „LeoDijas“, oslanjajući se na objave djevojaka koje su prisustvovale zabavi, a vijest su ubrzo prenijeli vodeći južnoamerički i evropski mediji.

Prema navodima, među zvanicama su se našli i Vinisijusovi saigrači Džud Belingem, Eduardo Kamavinga i Din Hejsen, što je izazvalo pravu buru reakcija i negodovanja među navijačima Reala.

Posebnu pažnju privukao je engleski reprezentativac Džud Belingem. Iako medijski izvještaji navode da je zabavu napustio znatno prije ostalih, ubrzo su se pojavile spekulacije i optužbe da je bio nevjeran svojoj partnerki Ešlin Kastro.

Dodatno ulje na vatru dolili su snimci koji kruže društvenim mrežama, a na kojima se vide djevojke ispred Vinisijusove kuće i u blizini luksuznih automobila povezanih sa brazilskim fudbalerom.

Sumnje javnosti dodatno je podgrijala činjenica da je jedna od prisutnih djevojaka u svojim objavama direktno označila zvanične profile Vinisijusa i Belingema.

Ostaje da se vidi da li će se akteri ove priče oglasiti i demantovati navode ili će sve ostati na nivou žute štampe.

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Real Madrid

Vinisijus Žunior

Fudbal

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