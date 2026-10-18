Zorana o zdravstvenom stanju oca koji je u bolnici: „Imao je komplikacije, nadam se da će uskoro izaći“

Pjevačica Zorana Mićanović govorila je o aktuelnim dešavanjima na estradi, novim pjesmama, privatnom životu, ali i počecima karijere i izazovima sa kojima se susreće u poslu.

Ona je otkrila da publiku uskoro očekuju nove numere, a osvrnula se i na odnos sa Grand produkcijom, sa kojom je, kako je istakla, uspjela da izgladi nesuglasice. Zorana je najavila da se vraća zvuku po kojem je publika prepoznaje, te da već početkom naredne godine planira da objavi nekoliko pjesama.

- Ja ću da se vratim na fazon „Sikter“. Početkom nove godine treba da izađu barem tri pjesme, a za manje od mjesec dana izlazi nova pjesma.

S obzirom na to da se u javnosti spekulisalo o njenom odnosu sa Grand produkcijom, pjevačica je otkrila da su nesuglasice iza njih, te da se nada ponovnom pojavljivanju u programu ove medijske kuće. Kako je istakla, Grand za nju ima posebno mjesto, a prisetila se i uspjeha koje su joj donijele pjesme „Sikter“ i „Večera“.

- Istina je, sredili smo naše odnose, nadam se da ću se uskoro vratiti na Grandov program. Uvijek sam govorila i dalje ću da govorim da je Grand posebna kuća i energija, jer mislim da bih se onesvestila kad bih sad stala na scenu. Ta trema koju imam ne može da nestane. Da nema Granda, ne bi bilo ni mene. I „Sikter“ i „Večera“ su mi donele i hajp i novac i popularnost. Obe su donijele mnogo toga. Možda više veselja „Večera“.

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- Govoreći o estradi i svemu što ovaj posao nosi sa sobom, Zorana je priznala da karijera pjevačice nije nimalo laka, posebno kada je riječ o privatnosti, koja često trpi zbog javnog života. Ipak, naglasila je da je ovo zanimanje istovremeno ispunjava.

- Da sam možda sada sa 21 godinom ušla u ovo, ne bih toliko bila istrajna. Teško je biti pjevačica. Oduzima stvari koje svaki čovjek voli... privatnost i to što ide uz to... Ali opet, ovo je prelep posao, uveseljavaš ljude, ali da sam sad krenula, ne znam da li bi to bio posao za mene.

Osvrnula se i na društvene mreže, za koje smatra da često stvaraju nerealnu sliku o životu ljudi sa javne scene. Kako je objasnila, publika uglavnom vidi glamur i lijepe trenutke, dok svakodnevica poznatih ličnosti nije mnogo drugačija od života drugih ljudi.

- I mi živimo kao i obični ljudi, samo što na mrežama prikazujemo glamur i ljudi misle da je to normalno. To je samo Instagram život.

Zorana se dotakla i neprijatnih situacija koje se ponekad događaju na nastupima, gdje pjevači neretko moraju da se suoče sa neprimerenim ponašanjem pojedinaca. Iako je mlada, ističe da je tokom karijere naučila kako da se postavi u takvim okolnostima.

- Bilo je nekih situacija, ali nisam neko ko pravi konflikte i neko ko se svađa. Ja to pametno odradim, kroz osmijeh... Ja mislim da sam bar naučila kako s ljudima. To što sam žensko i imam 21 godinu ne znači da ne znam da udarim, ali ne dozvoljavam bezobrazluk. Nemam obezbjeđenje, nikom nisam ništa uradila, mirna mi je savjest. Otkrila kako se osjeća njen otac

Pjevačica je govorila i o porodičnoj situaciji, otkrivši da je njen otac trenutno u bolnici zbog komplikacija koje su nastale oko rane.

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- Tata je imao neku komplikaciju jer mu se zakomplikovalo oko rane, ali doktori su tu za njega 24 sata, super je sad, nadam se da će uskoro izaći iz bolnice.

Zorana se tokom razgovora dotakla i svakodnevnih obaveza koje dolaze uz posao pjevačice, pa se našalila na račun šminke i nastupa, ističući da, bez obzira na okolnosti, profesionalne obaveze moraju da se ispoštuju. Potom je progovorila i o filterima na društvenim mrežama, priznajući da ih i sama koristi, ali da smatra da u svemu treba imati mjeru.

Na pitanje o uljepšavanju fotografija i filterima koji su sve zastupljeniji na društvenim mrežama, Zorana je priznala da ni sama nije imuna na ovaj trend. Ipak, smatra da je preterivanje nepotrebno i da ljudi ne bi trebalo toliko da mijenjaju svoj izgled da postanu neprepoznatljivi.

- Ja prva koristim filtere, ali u granicama normale. Kada me vidiš, nećeš da me ne prepoznaš. Svi se sređujemo, ali ne da staviš Fejsap na peticu, da te rođena majka ne prepozna... – dodala je ona, prenosi Telegraf.