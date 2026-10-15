Mala Cana u lošem stanju: ''Doktori rade sve kako bi ukazali pomoć''

Pjevačica Mala Cana trenutno se nalazi u Pančevačkoj bolnici na liječenju, nakon što je, kako tvrdi, napadnuta.

Kako je Cana ispričala za Telegraf, nju su navodno napala trojica muškaraca, a jedan od njih je izveo psa koji ju je izujedao.

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Ekipa pomenutog portala došla je u posjed prvih fotografija pjevačice iz bolnice. Na njima se vidi kako iscrpljena leži u krevetu, pokrivena ćebetom, dok joj je u ruku priključena infuzija, što možete pogledati OVDJE.

Inače, kako se saznaje, rođak je sve vrijeme uz nju i pruža joj podršku dok se nalazi na bolničkom liječenju.

Na Caninom profilu danas je osvanula objava o trenutnom stanju pjevačice.

"Mala Cana se trenutno nalazi u Pančevačkoj bolnici, na hirurškom odjeljenju. Stanje je isto kao pri prijemu, doktori rade sve kako bi ukazali svu medicinsku pomoć, posjeta je od 15-16h - piše u objavi.

"Zaspala sam na klupi u čekaonici i dalje se ničeg ne sjećam"

Podsjetimo, kako je ranije ispričala, u bolnicu je otišla zbog previjanja povrijeđene noge, ali joj je ubrzo pozlilo. Žalila se na mučninu i jake bolove u predjelu stomaka, nakon čega se, kako navodi, probudila u bolničkoj sobi.

"U bolnici sam. Na hirurškom sam, čekam da vidim šta će doktori da rade dalje. Ne znam šta je u pitanju. Ja sam došla da previjem nogu, ali mi je bilo jako loše, muka, želudac me bolio, samo sam zaspala na klupi u čekaonici i dalje se ničeg ne sjećam, sad sam se probudila u bolničkoj sobi", rekla je Mala Cana.

Kako je dodala, nakon što su joj dali lijekove, prebačena je na odjeljenje, a to što joj ne dozvoljavaju da jede navelo ju je da posumnja da ljekari možda pripremaju operaciju.

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"Davali su mi lijekove i onda su me prebacili na odjeljenje. Ništa mi ne daju da jedem, kao da pripremaju operaciju, ne znam, ništa neće da mi kažu. Noga je sanirana, sad je nešto drugo", ispričala je pjevačica.