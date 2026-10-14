Malu Canu izujedao pas

Autor:ATV redakcija
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Pjevačicu Svetlanu Bajić poznatiju kao Mala Cana izjedao je pas, a snimak povreda podijelila je sa medijima.
Kurir je u posjedu snimka na kojem se vide povrede pjevačice. Ona je puna podliva i ožiljaka.
Cana je medijima postala najpoznatija po vezi sa pjevačem Andrijom Mandićem, a posebno po stvarima koje su se izdešavala nakon njegove smrti.
Scena
Bukti porodični rat Male Cane i kćerke Andrije Bajića: "Oproštaja nema"
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