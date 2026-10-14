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Malu Canu izujedao pas

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14.10.2026 17:58

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Малу Цану изуједао пас
Foto: Youtube/Republika hronika

Pjevačicu Svetlanu Bajić poznatiju kao Mala Cana izjedao je pas, a snimak povreda podijelila je sa medijima.

Kurir je u posjedu snimka na kojem se vide povrede pjevačice. Ona je puna podliva i ožiljaka.

Cana je medijima postala najpoznatija po vezi sa pjevačem Andrijom Mandićem, a posebno po stvarima koje su se izdešavala nakon njegove smrti.

Мала Цана

Scena

Bukti porodični rat Male Cane i kćerke Andrije Bajića: "Oproštaja nema"

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Mala Cana

napad psa

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