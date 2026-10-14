Malu Canu izujedao pas

Pjevačicu Svetlanu Bajić poznatiju kao Mala Cana izjedao je pas, a snimak povreda podijelila je sa medijima.

Kurir je u posjedu snimka na kojem se vide povrede pjevačice. Ona je puna podliva i ožiljaka.

Cana je medijima postala najpoznatija po vezi sa pjevačem Andrijom Mandićem, a posebno po stvarima koje su se izdešavala nakon njegove smrti.