Sahranjen Goran Bare: 500 ljudi došlo da ga isprati

Muzičar i frontmen benda "Majke", Goran Bare, umro je u 62. godini, a danas je ispraćen na večni počinak.

Sahrana je održana u 13 časova na Gradskom groblju u Vinkovcima, gradu gdje je muzičar odrastao i započeo svoju karijeru. Na posljednji ispraćaj Gorana došlo je oko 500 ljudi - veliki broj njegovih najbližih prijatelja, saradnika i fanova koji su obožavali njegovu muziku. Prije nego što je muzičar sahranjen, sveštenik je održao molitvu nad grobom.

"Pomolimo se. Gospodine Isuse Hriste, ti si tri dana počivao u grobu i tako posvetio grobove svih koji u tebe vjeruju. Od tada ova počivališta ljudskih tijela bude i nadu u vaskrsenje. Hodaj milostivo, da sluga tvoj u ovom grobu počiva snom mira do onoga dana kada ga ti vaskrsneš i obasjaš".

Ožalošćena porodica primala je saučešće, a među okupljenima je bio i Goranov sin Miran, sa kojim muzičar, kako se navodi, nije bio u dobrim odnosima.

Majka, otac i sin Miran posljednji put su se oprostili od Gorana, spuštajući po jednu crvenu ružu u grob.

Ovaj trenutak bio je posebno emotivan. Goranov sin nije mogao da zadrži suze u trenucima dok se opraštao od oca, a sve vrijeme bio je uz baku i deku, koji su u invalidskim kolicima.

Goran je sahranjen u grobnici porodice Bare.

Ko se pod poznatih ličnosti pojavio na sahrani

Među prvima su na sahranu došli članovi benda "Majke". Svi su nosili crninu i nisu mogli da sakriju tugu i bol zbog preranog odlaska kolege.

Na ispraćaj je došao i frontmen grupe "Partibrejkers", Zoran Kostić Cane.

Bivši član "Majki", Zoran Čalić, takođe je došao da se oprosti od kolege, kao i poznati hrvatski ilustrator Dubravko Mataković.

"Mi smo došli da ispratimo našeg prijatelja u miru. Znamo svi kako je ispunio i obilježio naše živote. Voljeli smo se i mrzili, ali mnogo više voljeli. Napravili smo dobre stvari koje ostaju iza nas. S mislima na Gorana danas, opraštamo se fizičkim putem, ali svakako da je on tu, uvijek sa nama", rekao je Zoran Čalić.

"Nismo se čuli više od 5-6-7 godina možda, jednostavno putevi su nam se razišli, ali naravno, uvijek sam pratio šta se događa i bio njegov najveći fan još u ranim danima grupe "Majke", dok još nisam ni svirao u grupi", izjavio je Čalić.

(Telegraf)