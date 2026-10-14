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Dodik: Predložiću da Rehabilitacioni centar "Toplice" nosi ime doktora Gorana Talića

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14.10.2026 16:12

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predložiću da Rehabilitacioni centar "Toplice" nosi ime doktora Gorana Talića, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Upravo smo njegovom upornošću napravili Rehabilitacioni centar "Toplice". To je bio dar Banjaluci", rekao je Dodik za RTRS.

Istakao je da je doktor Goran Talić bio njegov lični prijatelj.

"Mnogo smo vremena provodili zajedno. Ja sam bio zaljubljen u njegov uspjeh i ono što je uradio. Od jednog malog, nevidljivog i problematičnog rehabilitacionog centra, učinio je da postane jedan od regionalnih i najprepoznatljivijih. Danas imate oko 4.000 ljudi koji čekaju da uđu u rehabilitaciju i taj proces", rekao je Dodik.

Naglasio je da su pravili planove.

"Prije mjesec, dva dana smo bili u Slatini, gdje smo planirali novo proširenje i da sa tim napravimo, ne samo rehabilitacioni, nego i kongresni centar, a to je podrazumijevalo mnogo sadržaja koji treba tamo da se izgrade. Čak i juče je sa partnerima, ja nisam bio, ali partneri koji su uključeni u taj proces jesu, i on je bio negdje oko pola osam naveče i razgovarao upravo o tim projektima. Dogovorili smo se da se vidimo ovih dana, najkasnije u ponedjeljak i da se dalje ide u tom pravcu", rekao je Dodik.

Podsjetio je da je doktor Talić na jedan poseban način rukovodio i upravljao tim centrom i ostavio iza sebe zadovoljne ljude i riješene poslove.

"To je jedan od rijetkih medicinskih ustanova na prostoru bivše Jugoslavije koji je redovno finansijski poslovalo sa dobitkom, uz sva velika investiranja. On je stvorio jednu impozantnu ekipu ljudi, ljekara, medicinskog osoblja koji su radili predano, jednako kao i on, posvećeno, gotovo dan i noć. On je prije dva dana boravio u Holandiji, Amsterdamu. Juče je radio čitav dan. Razgovarao sam sa saradnicima, kažu da je naveče bio sa ljudima s kojima je razgovarao o ovim projektima. Onda je došao kući, zaspao i nije se probudio", kaže Dodik.

Naveo je da iza doktora Talića ostalo veliko ime.

"On je bio na našoj listi, i meni je to imponovalo zato što mi je bilo stalo do njega. I on je čovjek koji je sve govorio o sebi. Niste ga morali promovisati, dovoljno je bilo da je on tu. On je čovjek koji je prije dvije godine došao i rekao "želim da, pošto mnogi iz Banjaluke dolaze u Slatinu, da je približim njima". Zato smo obezbijedili novih 1.000 metara kvadratnih prostora da ljudi mogu određene terapije da provode. Žao mi je. Imao je snažan srčani udar iz kojeg nije moglo biti nikakve šanse za život", rekao je Dodik.

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Milorad Dodik

Goran Talić

Zavod Miroslav Zotović

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