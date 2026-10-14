Patrijarh Porfirije: Srpski narod blagosloven jer je Hristov i zato se ničega ne boji

Srpski narod nosi u sebi snagu pobjede i opstaje uprkos brojnim stradanjima i iskušenjima jer je na njemu sila i blagodat Božija, rekao je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u Hramu Svetog Save u manastiru Novi Kalenić, u mjestu Valara kod Kanbere.

Nakon što je služio na praznik Pokrova Presvete Bogorodice, patrijarh je u besjedi istakao da je srpski narod, iako mali, blagosloven jer je Hristov i zato se ničega ne boji, ni smrti niti bilo kakvog neprijatelja, saopšteno je iz SPC.

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Srpski patrijarh je u besjedi istakao da su australijski Srbi podstrek braći i sestrama u matici kako da čuvaju vjeru u Hrista kao mjeru i sadržaj života.

U besjedi je ukazao i na značaj i smisao opredjeljenja čovjeka da živi hrišćanski jer, kako je rekao, nema većeg prokletstva za čovjeka ili za narod od toga da se odvoji od Hrista, pogotovo ako mu je korijen i ako mu je otac Sveti Sava.

"Zato je Srbin Hristov i ne boji se smrti. Kad si Hristov onda si jedinstven. Bratu, koji te uvrijedio i nešto ti nažao učinio, trudi se da ne uzvratiš istom mjerom, nego se pomoli Bogu za njega da bude bolji", rekao je patrijarh.

U ime vjernog srpskog naroda Australije, Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski Siluan zahvalio je patrijarhu za posjetu i istakao da Australija doživljava veliko ozarenje.

"Slava Gospodu, ovo je veliki dan, velika radost da osjetimo prisustvo patrona ove svetinje Svetog Save, da osjetimo ljubav oca i pastira prema svojoj djeci i sabornost koja se ovdje projavljuje prisustvom arhijereja", rekao je mitropolit Siluan.

Poslije liturgije služen je pomen blaženopočivšem episkopu Petru, nekadašnjem arhipastiru Mitropolije australijsko-novozelandske, koji počiva u Hramu Svetog Save.

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Posađen je i hrast i osvećen krst u porti manastira na mjestu predviđenom za gradnju kapele.

(Srna)