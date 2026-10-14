Srpska bogatija za 27 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, sedam djevojčica i 19 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Doboju, tri u Gradišci, po dvije u Bijeljini i Foči, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju.
U Banjaluci je rođeno sedam dječaka i pet djevojčica, u Doboju tri dječaka i djevojčica, u Gradišci tri dječaka, u Bijeljini dva dječaka, u Foči dječak i djevojčica, a u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju po jedan dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku i Nevesinju.
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