Srpska bogatija za 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, sedam d‌jevojčica i 19 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Doboju, tri u Gradišci, po dvije u Bijeljini i Foči, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju.

U Banjaluci je rođeno sedam d‌ječaka i pet d‌jevojčica, u Doboju tri d‌ječaka i d‌jevojčica, u Gradišci tri d‌ječaka, u Bijeljini dva d‌ječaka, u Foči d‌ječak i d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju po jedan d‌ječak.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Nevesinju.