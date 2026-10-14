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Srpska bogatija za 27 beba

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14.10.2026 08:00

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беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, sedam d‌jevojčica i 19 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Doboju, tri u Gradišci, po dvije u Bijeljini i Foči, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju.

U Banjaluci je rođeno sedam d‌ječaka i pet d‌jevojčica, u Doboju tri d‌ječaka i d‌jevojčica, u Gradišci tri d‌ječaka, u Bijeljini dva d‌ječaka, u Foči d‌ječak i d‌jevojčica, a u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju po jedan d‌ječak.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Nevesinju.

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Tagovi :

beba

porodilište

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