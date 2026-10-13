Propao konkurs za stalni posao, niko se nije javio: Škole ostaju bez nastavnika

Osnovne škole u Unsko-sanskom kantonu suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom nastavnog kadra, a na pojedine konkurse ne prijavljuje se nijedan kandidat. Direktori škola u Bihaću i Velikoj Kladuši svakodnevno traže rješenja kako učenici ne bi ostajali bez nastave, navodi se u prilogu Federalne televizije.

Posebno nedostaju nastavnici informatike, fizike, matematike, geografije i drugih predmeta. Iz Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona upozoravaju da bi situacija mogla postati još teža, dok nadležno ministarstvo najavljuje veće stipendije za studente deficitarnih nastavničkih smjerova.

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U Osnovnoj školi „Harmani 2“ u Bihaću, koju pohađa više od 800 učenika, nedostatak nastavnika postao je svakodnevni problem. Direktorica Nermina Delić ističe da raspisivanje konkursa više ne garantuje popunjavanje radnih mjesta.

„Nažalost, na evidencijama zavoda za zapošljavanje nemamo dovoljno tog kadra. Izuzetak su nastavnici biologije i tehničke kulture, dok nedostaju nastavnici informatike i učitelji, odnosno nastavnici razredne nastave. Kao posebnost bih izdvojila to što smo upravo završili konkursni postupak za nastavnika informatike na neodređeno vrijeme, ali nismo imali nijednog kandidata“, kazala je Delićeva.

Slična je situacija i u Osnovnoj školi „25. novembar“ u Velikoj Kladuši, gdje nedostaju nastavnici biologije, hemije, fizike, geografije, informatike i tehničke kulture.

Visokoobrazovani kadar postoji, ali ga propisi ne prepoznaju

Direktorica ove škole Veldina Alibegić upozorava da postoje visokoobrazovane osobe koje bi mogle predavati određene predmete, ali ih važeći propisi ne prepoznaju kao stručni nastavni kadar.

„Na evidenciji nezaposlenih imamo te kadrove, odnosno osobe prirodno-matematičkih i drugih usmjerenja koje bi mogle biti zaposlene. Međutim, propisi ih tretiraju kao nestručni nastavni kadar, iako je riječ o visokoobrazovanim ljudima koji imaju odgovarajuće znanje“, kazala je Alibegićeva.

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U školi smatraju da su potrebna trajna i sistemska rješenja, uključujući prilagođavanje propisa stvarnim potrebama obrazovnog sistema.

Nedostatak nastavnika prisutan je i u Osnovnoj školi „Todorovska Slapnica“, na području Velike Kladuše. Nedostaju nastavnici muzičke, likovne i tehničke kulture, demokratije i fizike.

Časove za koje nedostaje odgovarajući kadar, kao i u drugim školama, preuzimaju nastavnici drugih obrazovnih profila.

Direktor škole Enis Kantarević smatra da bi trebalo omogućiti prekvalifikaciju postojećeg kadra i proširiti obrazovne programe za buduće nastavnike.

„Nedostaje nam svih kadrova, pa čak i pomoćnog osoblja. Uveo bih sve smjerove na Pedagoški fakultet, a nastavnicima koji su trenutno na spiskovima tehnološkog viška omogućio prekvalifikaciju“, kazao je Kantarević.

Služba za zapošljavanje upozorava: Biće još teže

Prema podacima Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, najizraženiji je nedostatak nastavnika fizike, informatike i geografije.

Velika je potražnja i za nastavnicima matematike, njemačkog jezika, tehničke kulture, kao i pojedinih prirodnih i stručnih predmeta.

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Direktor Službe Nedžad Zukanović upozorava da se broj prosvjetnih radnika na evidenciji nezaposlenih smanjuje, zbog čega je sve teže zadovoljiti potrebe škola.

„Nemamo dovoljan broj prosvjetnih radnika, situacija je sve teža i sigurno će biti još teža. Moramo vidjeti s Ministarstvom obrazovanja šta učiniti, kako povećati taj broj i kako mladim ljudima dati priliku da se opredijele za ovaj poziv“, kazao je Zukanović.

Ministarstvo najavljuje veće stipendije

U Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona navode da su među razlozima nedostatka nastavnika promjene na tržištu rada, odlazak zaposlenih u penziju i mali broj studenata koji završavaju nastavničke fakultete.

Kao jednu od mjera za privlačenje budućih nastavnika najavljuju povećanje stipendija za studente deficitarnih smjerova.

Pomoćnica ministarke obrazovanja za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Azra Šulić ističe da su već preduzeti koraci za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

„Od ove godine odlučili smo posebno vrednovati deficitarna zanimanja. Izdvojiću upis na Pedagoški fakultet, gdje će stipendije za studente koji upišu deficitarna zanimanja biti znatno veće. Svjedoci ste da je povećana i osnovica te da su primanja zaposlenih u osnovnom obrazovanju sada znatno veća“, kazala je Šulićeva.

Iz škola upozoravaju da je potrebno što prije pronaći dugoročna rješenja kako nedostatak nastavnog kadra ne bi ugrozio kontinuitet nastave i kvalitet osnovnog obrazovanja.

Prijedlog naslova: Raspisali konkurs za stalni posao, niko se nije prijavio: Škole u sve većem problemu