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Sud vratio Bošnjake na posao, oni tražili odmor: Intervenisala policija

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13.10.2026 18:21

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Суд вратио Бошњаке на посао, они тражили одмор: Интервенисала полиција
Foto: Printscreen/Youtube/Wild Hearts

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da radnici koji su privremenom sudskom mjerom vraćeni na posao u mostarsko javno preduzeće „Komunalno“ ne obavljaju svoje radne zadatke.

Kordić je najavio da će o njihovom ponašanju, kao i o incidentu zbog kojeg je intervenisala policija, govoriti ove sedmice na ročištu pred sudom.

Prema njegovim riječima, radnici koji su vraćeni na posao navode brojne razloge zbog kojih ne mogu da obavljaju svoje radne obaveze.

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„Već prvog dana zatražili su godišnji odmor, a potom taj zahtjev povukli. Istog dana dogodio se i incident, odnosno napad na jednog radnika, zbog čega je intervenisala policija“, naveo je Kordić.

On je poručio da je važno da sud bude upoznat s tim kako se njegova odluka sprovodi u praksi i kakve posljedice ima po svakodnevno poslovanje preduzeća.

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„Nadam se da će sud prilikom donošenja narednih odluka uzeti u obzir pitanja otvorena raspravom koju je privremena mjera izazvala te pažljivo sagledati sve dokaze i okolnosti. Očekujem da zakonit rad i potpuno funkcionisanje komunalnog preduzeća u gradu Mostaru budu zajednički cilj svih nadležnih institucija. Građani imaju pravo na uredne komunalne usluge, a radnici koji svakodnevno obavljaju svoj posao zaslužuju da svako preuzme svoj dio odgovornosti“, poručio je Kordić.

Podsjećamo, krajem jula 22 Bošnjaka dobila su otkaz u ovom preduzeću.

Dio radnika vratio se na posao nakon što je inspekcija poništila otkaze, dok je druga grupa pokrenula sudski spor.

Opštinski sud u Mostaru privremenom mjerom naložio je da se nekoliko radnika vrati na posao do okončanja sudskog postupka.

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Tagovi :

Mostar

komunalci

Mario Kordić

sud

godišnji odmor

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