Koliko novca vam je potrebno za pun rezervoar u Banjaluci?

Svaki fening niže na benzinskim pumpama, vozačima donosi privremeno olakšanje, ali ne i trajno rješenje za kućni budžet.

Iako je cijena dizela u Banjaluci u padu, računica na kraju točenja i dalje brine građane.

Pad cijena je djelimično olakšao troškove, ali građani kažu da je izazovno svaki put doći na benzinsku pumpu.

„Trenutno je skupo za ove naše uslove. Cijene su veoma visoke“, rekao je jedan od građana za ATV.

Drugi, kako kaže, kao student redovno prati cijene i kao veliki broj vozača nada se da će cijene pasti.

„Visoka je cijena goriva, evo skoro 4 marke. To je visoko za naša primanja i ne osjeti se pojeftinjenje nešto. Evo, ja gledam cjenovnik i on meni isto izgleda“, rekao je jedan od vozača.

Iz Udruženja za zaštitu potrošača DON poručuju da je snižena cijena goriva samo trenutno olakšanje, ali ne i trajno rješenje za život građana.

„Cijene goriva su u padu i u našoj zemlji, što je i u drugim zemljama u regionu i u Evropskoj uniji, ali mi eto nekako uvijek kasnimo da dođe do pada cijena i uvijek to pravdajući zalihama, koje smo imali ranije. Međutim ono što se kod nas nikako ne dešava, a to je da pored pada cijena goriva dođe do pada cijena osnovnih namirnica za život, a čija poskupljenja redovno pravdam poskupljenjem cijena goriva“, poručuju uz DON-a.

Ostaje pitanje da li će doći do pada cijena pojedinih životnih namirnica ili će ipak doći do „tihog“ poskupljenja, kako poručuju iz DON-a.

Cijena dizela u Banjaluci na pojedinim pumpama prema nekim podacima iznos 3, 62 KM, dok se na nekim prodaje za 3,70 KM, a postoje i one, koje su skuplje.

Za rezervoar od 50 litara, potrebno je najmanje 181 KM. Iako je gorivo pojeftinilo, izdvajanje za auto postao je pravi luksuz i ona najizazovnija računica kada je u pitanju kućni budžet.