Crkva upozorava građane u Bijeljini: Jehovini svjedoci obilaze domaćinstva, budite oprezni

Autor:ATV redakcija
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Informativna služba Eparhije zvorničko-tuzlanske upozorila je građane Bijeljine i okoline na djelovanje vjerske zajednice Jehovini svjedoci, ukazujući na njihove metode širenja vjerskog učenja i moguće rizike za pojedine građane.
U saopštenju Eparhije navodi se da je ova vjerska zajednica nastala u drugoj polovini 19. vijeka u Sjedinjenim Američkim Državama, pod vođstvom Čarlsa Tejza Rasela, te da se njeno učenje značajno razlikuje od pravoslavnog hrišćanstva.
Kako ističu, osnovne razlike ogledaju se u odbacivanju Svete Trojice i negiranju božanske prirode Isusa Hrista, zbog čega ih Pravoslavna crkva ne smatra dijelom pravoslavne hrišćanske tradicije.
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Iz Eparhije navode da Jehovini svjedoci imaju centralizovanu organizaciju sa sjedištem u SAD, koja usmjerava njihove aktivnosti i izdavačku djelatnost. Ukazuju i na njihovo odbijanje transfuzije krvi, odnos prema državnim simbolima, kao i na ranija neostvarena predviđanja kraja svijeta.
Prema navodima Eparhije, Jehovini svjedoci na području Bijeljine i okoline djeluju prvenstveno kroz direktne kontakte sa građanima, obilazeći domaćinstva od vrata do vrata, ali i slanjem pisama putem pošte.
Građanima nude besplatne kurseve, vjerske časopise i svoje izdanje Svetog pisma, čiji je prevod, kako ocjenjuju iz Eparhije, prilagođen učenju ove zajednice.
Posebnu zabrinutost izrazili su zbog mogućeg uticaja na starije, usamljene i bolesne osobe.
U saopštenju se tvrdi da se takvim osobama, kroz razgovore, druženje i ponudu pomoći, može postepeno stvoriti osjećaj zavisnosti od vjerske zajednice. Iz Eparhije upozoravaju i na mogućnost materijalnog iskorišćavanja ranjivih pojedinaca, uključujući prepisivanje imovine organizaciji.
Takođe navode da se od mlađih i novopridošlih članova očekuje velika posvećenost zajednici, uključujući aktivno učešće u širenju njenog učenja i obilasku domaćinstava.
Na kraju saopštenja, Eparhija zvorničko-tuzlanska pozvala je vjernike i građane Bijeljine na oprez prili
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