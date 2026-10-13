Crkva upozorava građane u Bijeljini: Jehovini svjedoci obilaze domaćinstva, budite oprezni

Informativna služba Eparhije zvorničko-tuzlanske upozorila je građane Bijeljine i okoline na djelovanje vjerske zajednice Jehovini svjedoci, ukazujući na njihove metode širenja vjerskog učenja i moguće rizike za pojedine građane.

U saopštenju Eparhije navodi se da je ova vjerska zajednica nastala u drugoj polovini 19. vijeka u Sjedinjenim Američkim Državama, pod vođstvom Čarlsa Tejza Rasela, te da se njeno učenje značajno razlikuje od pravoslavnog hrišćanstva.

Kako ističu, osnovne razlike ogledaju se u odbacivanju Svete Trojice i negiranju božanske prirode Isusa Hrista, zbog čega ih Pravoslavna crkva ne smatra dijelom pravoslavne hrišćanske tradicije.

Svijet ''Isus Hrist'' osuđen na 12 godina zatvora

Iz Eparhije navode da Jehovini svjedoci imaju centralizovanu organizaciju sa sjedištem u SAD, koja usmjerava njihove aktivnosti i izdavačku djelatnost. Ukazuju i na njihovo odbijanje transfuzije krvi, odnos prema državnim simbolima, kao i na ranija neostvarena predviđanja kraja svijeta.

Obilaze domaćinstva i šalju pisma

Prema navodima Eparhije, Jehovini svjedoci na području Bijeljine i okoline djeluju prvenstveno kroz direktne kontakte sa građanima, obilazeći domaćinstva od vrata do vrata, ali i slanjem pisama putem pošte.

Pisma koja ostavljaju

Građanima nude besplatne kurseve, vjerske časopise i svoje izdanje Svetog pisma, čiji je prevod, kako ocjenjuju iz Eparhije, prilagođen učenju ove zajednice.

Posebnu zabrinutost izrazili su zbog mogućeg uticaja na starije, usamljene i bolesne osobe.

U saopštenju se tvrdi da se takvim osobama, kroz razgovore, druženje i ponudu pomoći, može postepeno stvoriti osjećaj zavisnosti od vjerske zajednice. Iz Eparhije upozoravaju i na mogućnost materijalnog iskorišćavanja ranjivih pojedinaca, uključujući prepisivanje imovine organizaciji.

Takođe navode da se od mlađih i novopridošlih članova očekuje velika posvećenost zajednici, uključujući aktivno učešće u širenju njenog učenja i obilasku domaćinstava.

Na kraju saopštenja, Eparhija zvorničko-tuzlanska pozvala je vjernike i građane Bijeljine na oprez prili