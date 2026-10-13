Logo

Termoelektrana "Ugljevik" večeras prestaje sa radom zbog nedostatka uglja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 16:34

Komentari:

1
РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Rudnik i termoelektrana /RiTE/ "Ugljevik" u ponoć isključuje pogon termoelektrane sa mreže i prestaje proizvodnju električne energije, jer nema dovoljno uglja za njen rad, izjavio je Srni direktor RiTE Žarko Novaković.

"Razlog tome su nedovoljno riješeni imovinskopravni odnosi u eksploatacionom polju `Istok dva`, gdje smo obustavili radove i iskop uglja, jer se ispred nas nalazi privatna svojina", kaže Novaković.

Prema njegovim riječima, vrijeme povratka na mrežu zavisi od brzine rješavanja ovih imovinskopravnih odnosa.

"Razmatramo i mogućnost kupovine uglja, s tim što tu moramo da uredimo svoje ekonomske odnose sa matičnim preduzećem i nađemo zajednički interes koristan za obje strane", naveo je Novaković.

On objašnjava da su količine uglja koje trenutno mogu da se proizvedu na rudniku suviše male i ne mogu da obezbijede kontinuiran rad termoelektrane, a nema ni zaliha uglja na depou.

"Svi rudarski radovi fokusirani su na eksloataciono polje `Istok jedan` koje je slabo izdašno ugljem i visokim koeficijentima otkrivke. Iz tog razloga smo i tražili da nam se vrati `Istok dva`", podsjetio je Novaković.

Ističe da su nakon dobijanja koncesije od kraja januara krenuli sa eksproprijacijom, odnosno sa kupovinom zemljišta i imovine koja se tu nalazi.

"To su spori procesi, pogotovo kada su u pitanju građevinski objekti", kaže Novaković.

Kao primjer je naveo čovjeka koji živi sa porodicom u kući koja se još vodi na djedu, a ima tetke koje ne žele da se odreknu dijela vlasništva, kao i kuću koja ima 17 nasljednika od Austrije do Kanade, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RiTE Ugljevik

ugalj

Žarko Novaković

saopštenje

Komentari (1)

Više iz rubrike

Возови поново саобраћају од Сарајева до Чапљине: Познато када се враћа редован режим вожње

Društvo

Vozovi ponovo saobraćaju od Sarajeva do Čapljine: Poznato kada se vraća redovan režim vožnje

1 h

0
Обиљежавање Међународног дана смањења ризика од катастрофа

Društvo

Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

2 h

0
Седми Инклузивни атлетски митинг "Сунце"

Društvo

Sedmi Inkluzivni atletski miting "Sunce"

2 h

0
Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.

Društvo

Fond PIO izdao saopštenje za penzionere u inostranstvu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Kovačević: Igor Dodik jedan od arhitekata pobjede SNSD-a

17

58

Slučaj gaženja ljudi na trkama: Vujovića terete za teško ubistvo u pokušaju

17

56

Koliko novca vam je potrebno za pun rezervoar u Banjaluci?

17

38

Tragedija u Srbiji: Djevojčica preminula kada je na nju pao komad namještaja

17

36

Profesor Vladimir Vuletić pronađen mrtav

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima