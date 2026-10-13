Termoelektrana "Ugljevik" večeras prestaje sa radom zbog nedostatka uglja

Rudnik i termoelektrana /RiTE/ "Ugljevik" u ponoć isključuje pogon termoelektrane sa mreže i prestaje proizvodnju električne energije, jer nema dovoljno uglja za njen rad, izjavio je Srni direktor RiTE Žarko Novaković.

"Razlog tome su nedovoljno riješeni imovinskopravni odnosi u eksploatacionom polju `Istok dva`, gdje smo obustavili radove i iskop uglja, jer se ispred nas nalazi privatna svojina", kaže Novaković.

Prema njegovim riječima, vrijeme povratka na mrežu zavisi od brzine rješavanja ovih imovinskopravnih odnosa.

"Razmatramo i mogućnost kupovine uglja, s tim što tu moramo da uredimo svoje ekonomske odnose sa matičnim preduzećem i nađemo zajednički interes koristan za obje strane", naveo je Novaković.

On objašnjava da su količine uglja koje trenutno mogu da se proizvedu na rudniku suviše male i ne mogu da obezbijede kontinuiran rad termoelektrane, a nema ni zaliha uglja na depou.

"Svi rudarski radovi fokusirani su na eksloataciono polje `Istok jedan` koje je slabo izdašno ugljem i visokim koeficijentima otkrivke. Iz tog razloga smo i tražili da nam se vrati `Istok dva`", podsjetio je Novaković.

Ističe da su nakon dobijanja koncesije od kraja januara krenuli sa eksproprijacijom, odnosno sa kupovinom zemljišta i imovine koja se tu nalazi.

"To su spori procesi, pogotovo kada su u pitanju građevinski objekti", kaže Novaković.

Kao primjer je naveo čovjeka koji živi sa porodicom u kući koja se još vodi na djedu, a ima tetke koje ne žele da se odreknu dijela vlasništva, kao i kuću koja ima 17 nasljednika od Austrije do Kanade, prenosi Srna.