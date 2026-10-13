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Vozovi ponovo saobraćaju od Sarajeva do Čapljine: Poznato kada se vraća redovan režim vožnje

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13.10.2026 16:32

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Возови поново саобраћају од Сарајева до Чапљине: Познато када се враћа редован режим вожње

Nakon više od mjesec dana obustave i ograničenja željezničkog saobraćaja, putnički vozovi na relaciji Sarajevo – Mostar – Čapljina od 15. oktobra ponovo će saobraćati redovno.

Iz Željeznica Federacije BiH potvrđeno je da će vozovi od tog datuma saobraćati u punom planiranom obimu, prema važećem redu vožnje.

Problemi u odvijanju saobraćaja počeli su 8. septembra, nakon što je požar zahvatio šire područje uz željezničku prugu, uključujući i prostor oko stanice Konjic.

Zbog požara je bilo neophodno pregledati teren, utvrditi eventualna oštećenja i otkloniti moguće bezbjednosne rizike, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen, odnosno redukovan.

Period u kojem vozovi nisu saobraćali redovno iskorišćen je i za održavanje voznih garnitura.

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Kako su naveli iz Željeznica FBiH, radnim danima obavljani su servisni pregledi garnitura „Talgo“, dok je postrojenje sa računarskim numeričkim upravljanjem (CNC), namijenjeno reprofilisanju točkova, popravljeno, remontovano i kalibrisano.

Ovim radovima, kako ističu, nastojali su da obezbijede pouzdanost i sigurnost vozova prilikom povratka u redovan saobraćaj.

U međuvremenu su završeni i neophodni radovi i bezbjednosne provjere na području zahvaćenom požarom, čime su stvoreni uslovi za normalizaciju željezničkog saobraćaja.

Iz Željeznica FBiH podsjetili su i da je tokom perioda ograničenja međunarodni voz na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo nastavio da saobraća, ali uz pojačan nadzor.

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