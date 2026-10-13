Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Srpska pravoslavna crkva 14. oktobra slavi Pokrov Presvete Bogorodice. Ovaj praznik u pravoslavnoj tradiciji simbolizuje zaštitu, utjehu i nadu, a posebno ga poštuju žene koje Bogorodicu smatraju svojom zaštitnicom i zastupnicom.

U narodu se za Pokrov Presvete Bogorodice vezuju i posebni običaji, naročito oni koje poštuju žene i majke.

Gradovi i opštine Upozorenje Eparhije: Oprez zbog djelovanja sekti na području Bijeljine

Pokrov Presvete Bogorodice je takozvani nepokretan praznik; uvijek se obilježava 14. oktobra po novom kalendaru. Slavi se u znak molitvenog sjećanja na događaj iz 10. vijeka, kad se, prema predanju, Majka Božija pojavila u bogomolji u Carigradu. Predanje kaže da su tokom noćne molitve u Vlahernskoj crkvi u Carigradu, sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije ugledali Presvetu Bogorodicu kako se moli za okupljene vjernike.

Vidjeli su je kako širi svoj pokrov nad narodom, što je protumačeno kao znak njene zaštite i brige za ljude. Upravo po tom događaju praznik je dobio ime. Pokrov Presvete Bogorodice i danas podsjeća vjernike na značaj molitve, vjere i nade, posebno u teškim životnim trenucima, a na ovaj dan praktikuje se nekoliko običaja.

Običaji na Pokrov Presvete Bogorodice

U narodnoj tradiciji Pokrov Presvete Bogorodice često se smatra praznikom koji posebno poštuju žene. Mnoge se na ovaj dan mole za zdravlje djece, slogu u porodici i mir u domu. Takođe, Bogorodici se obraćaju i žene koje žele potomstvo, tražeći utjehu i nadu od Bogomajke koja će im, kako se vjeruje, ako joj se iskreno pomole ispuniti najveću želju.

Banja Luka Pukla cijev u centru Banjaluke

Na dan Pokrova Presvete Bogorodice običaji takođe nalažu da bi trebalo izbjegavati teške fizičke poslove i vrijeme posvetiti porodici, molitvi i odmoru.

Da li se na Pokrov posti?

Pokrov Presvete Bogorodice nije praznik na koji se svake godine obavezno posti. Da li će se tog dana postiti zavisi od dana u nedjelji na koji praznik pada. Ove godine praznik "pada" u srijedu, pa je propisan post na ulju.

Na dan Pokrova Presvete Bogorodice svaki vjernik trebalo bi da se obrati Bogorodici posebnom molitvom.

(ŽenaBlic)