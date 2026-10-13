Logo

Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 13:57

Komentari:

0
Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије
Foto: pexels/Şiyar AKBALIK

Srpska pravoslavna crkva 14. oktobra slavi Pokrov Presvete Bogorodice. Ovaj praznik u pravoslavnoj tradiciji simbolizuje zaštitu, utjehu i nadu, a posebno ga poštuju žene koje Bogorodicu smatraju svojom zaštitnicom i zastupnicom.

U narodu se za Pokrov Presvete Bogorodice vezuju i posebni običaji, naročito oni koje poštuju žene i majke.

Каракај Електро-Бијељина

Gradovi i opštine

Upozorenje Eparhije: Oprez zbog djelovanja sekti na području Bijeljine

Pokrov Presvete Bogorodice je takozvani nepokretan praznik; uvijek se obilježava 14. oktobra po novom kalendaru. Slavi se u znak molitvenog sjećanja na događaj iz 10. vijeka, kad se, prema predanju, Majka Božija pojavila u bogomolji u Carigradu. Predanje kaže da su tokom noćne molitve u Vlahernskoj crkvi u Carigradu, sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije ugledali Presvetu Bogorodicu kako se moli za okupljene vjernike.

Vidjeli su je kako širi svoj pokrov nad narodom, što je protumačeno kao znak njene zaštite i brige za ljude. Upravo po tom događaju praznik je dobio ime. Pokrov Presvete Bogorodice i danas podsjeća vjernike na značaj molitve, vjere i nade, posebno u teškim životnim trenucima, a na ovaj dan praktikuje se nekoliko običaja.

Običaji na Pokrov Presvete Bogorodice

U narodnoj tradiciji Pokrov Presvete Bogorodice često se smatra praznikom koji posebno poštuju žene. Mnoge se na ovaj dan mole za zdravlje djece, slogu u porodici i mir u domu. Takođe, Bogorodici se obraćaju i žene koje žele potomstvo, tražeći utjehu i nadu od Bogomajke koja će im, kako se vjeruje, ako joj se iskreno pomole ispuniti najveću želju.

Вода Бањалука

Banja Luka

Pukla cijev u centru Banjaluke

Na dan Pokrova Presvete Bogorodice običaji takođe nalažu da bi trebalo izbjegavati teške fizičke poslove i vrijeme posvetiti porodici, molitvi i odmoru.

Da li se na Pokrov posti?

Pokrov Presvete Bogorodice nije praznik na koji se svake godine obavezno posti. Da li će se tog dana postiti zavisi od dana u nedjelji na koji praznik pada. Ove godine praznik "pada" u srijedu, pa je propisan post na ulju.

Na dan Pokrova Presvete Bogorodice svaki vjernik trebalo bi da se obrati Bogorodici posebnom molitvom.

(ŽenaBlic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

običaji

SPC

Pokrov Presvete Bogorodice

Komentari (0)

Pročitajte više

Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер

Nauka i tehnologija

Bil Gejts iznio ozbiljno upozorenje o vještačkoj inteligenciji: Očekuje se veliki problem

56 min

0
Његова светост патријарх српски Порфирије посјетио је данас Парламент Аустралије.

Srbija

Patrijarh Porfirije uz počasti dočekan u Parlamentu Australije

1 h

0
Лого пирата са натписом "само пирати"

Svijet

Pala gigantska piratska mreža: Policija ugasila servis sa 19.000 TV kanala

1 h

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Svijet

Njemačka: Obustavljeni letovi na aerodromu zbog vanredne situacije

1 h

0

Više iz rubrike

"Електро-Бијељина" спрема мрежу за екстремне олује"

Društvo

"Elektro-Bijeljina" sprema mrežu za ekstremne oluje"

2 h

0
Нови цјеновник на пумпама у Српској: Колико данас кошта литар дизела?

Društvo

Novi cjenovnik na pumpama u Srpskoj: Koliko danas košta litar dizela?

5 h

0
Јесен, опада лишће.

Društvo

Jutro hladno, a onda preokret: Evo kakvo vrijeme nas očekuje

5 h

0
Беба

Društvo

Divne vijesti u Srpskoj: Rođene 24 bebe

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

17

Poznato o čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom UAE

14

16

Naložena obdukcija tijela dvojice nastradalih mladića

14

06

Cvijanović: Koristiću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet i stabilnost Srpske

14

00

Tužilaštvo traži strožu kaznu za ubistvo Slađane Milošević, optuženi prebacuju krivicu!

13

57

Sutra je Pokrov Presvete Bogorodice: Da li se posti na ovaj praznik?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima