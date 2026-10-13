Potvrđena optužnica protiv Željka Vujovića

Okružni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju protiv Željka Vujovića (38) iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Optužnica je potvrđena i protiv Mirka Samardžije (33) iz Bileće i Gojka Čubrila (21) iz Trebinja zbog pomaganja počiniocu nakon izvršenog zločina!

Prvooptuženom Vujoviću se stavlja na teret da je 22. avgusta 2026. godine na lokalitetu Bare u mjestu Bijeljani kod Bileće, bezobzirnim nasilničkim ponašanjem pokušao da liši života više lica.

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Nakon krvavog pira i pokušaja ubistva, u pomoć su mu priskočili drugooptuženi Samardžija i trećeoptuženi Čubrilo. Oni se terete da su istog dana na području opštine Bileća pružili aktivnu pomoć Vujoviću kako bi prikrio tragove i izbjegao hapšenje nakon izvršenog teškog krivičnog djela.

Suđenje ovoj trojci uskoro počinje pred Okružnim sudom u Trebinju.