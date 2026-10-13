Sa Sabornog hrama u Tuzli ukraden bakarni oluk

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Sa Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko tri metra, rekla je danas portparolka Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.
Sprečićeva je dodala da je krađa oluka prijavljena policiji jutros oko 9.00 časova.
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Ona je dodala da su, prema prijavi, bakarni oluk ukrala nepoznata osoba ili više njih u prethodnih nekoliko dana, te da policija radi na rasvjetljavanju ovog događaja.
Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
(Srna)
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