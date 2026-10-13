Cvijanović: Koristiću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet i stabilnost Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će u novom mandatu koristiti sve političke, ustavne i demokratske mehanizme koji su joj na raspolaganju za očuvanje ustavnog kapaciteta, funkcionalnosti i stabilnosti Republike Srpske, te jačanje njene otpornosti na izazove i pritiske.

Cvijanovićeva je navela da je u novom mandatu na toj funkciji prioritetno usmjerena na održivost mira, stabilnosti i funkcionalnosti Republike Srpske sa njenim pravima.

"Mislim na njen ustavni kapacitet, njenu sposobnost da odbrani svoje stavove, bez obzira da li je riječ o Sarajevu ili o međunarodnoj sceni bilo gdje. Naravno, i da smo kod kuće, ovdje, okupljeni oko interesa Republike", istakla je Cvijanovićeva u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

Ona je naglasila da će u tu svrhu koristiti sve političke, ustavne i demokratske mehanizme koji su joj na raspolaganju, dodavši da se tako ponašala i u prethodnom periodu.

"Naš prioritetan cilj je gdje god da radimo - u Vladi, Narodnoj skupštini Republike Srpske, u Predstavničkom domu, Domu naroda na nivou Parlamentarne skupštine BiH, ili Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara da Republiku Srpsku uvodimo u novo vrijeme a da se ne okrnji njena funkcionalnost, stabilnost, te njena potentnost da živi svoj život", rekla je Cvijanovićeva, koja je prema preliminarnim rezultatima opštih izbora u BiH ostvarila ubjedljivu pobjedu za drugi mandat srpskog člana Predsjedništva.

Cvijanovićeva je dodala da Republika Srpska živi u određenom "zadatom okruženju", te da to znači da mora biti uloženo više snage da Republika bude žilavija i otpornija na bilo kakve izazove i pritiske.