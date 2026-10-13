Darko Lazić podijelio lijepe vijesti, pristižu čestitke

Darko je na svom Instagram profilu podijelio objave u kojima su mu prijatelji uputili lijepe želje, a pojedini su uz čestitke objavili i zajedničke fotografije.

"Srećan rođendan, druže moj, zaslužuješ samo najbolje" jedna je od poruka koja je osvanula na njegovom profilu.

Pjevač je u prethodnom periodu govorio i o velikim promjenama koje je unio u svoj život, ističući da mu supruga pruža podršku i pomaže mu da istraje u odlukama koje je donio.

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"Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lijepo se osjećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud", rekao je i dodao:

"Krenuo sam poslije godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promijenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje djece i cijele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod volio, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:

"Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavjetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta", zaključio je pjevač.

(Telegraf.rs)