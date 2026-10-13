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Bitno: Dogovor Vašingtona i Moskve

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Izvor:

ATV

13.10.2026 15:45

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Битно: Договор Вашингтона и Москве
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o dogovoru Vašingtona i Moskve koji je uzdrmao Evropu.

Mijenja li se odnos velikih sila? Kakve mogućnosti nove geopolitičke okolnosti stvaraju za Republiku Srpsku?

Za „Bitno” govore Neven Đenadija, doktorand Moskovskog instituta za međunarodne odnose, Aleksandar Pavić, politički analitičar, i Nina Sajić, profesorka međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vašington

Moskva

Donald Tramp

Vladimir Putin

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