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U prvom planu: Aco Stanišić

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Izvor:

ATV

10.10.2026 16:02
У првом плану: Ацо Станишић

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Aco Stanišić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

O poslaničkom mandatu, izbornim rezultatima i porukama birača, šta su prioriteti istočnog dijela Srpske, o elektro-energetskom sektoru, investicijama, od lokalnih problema do republičkih tema.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Aco Stanišić

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