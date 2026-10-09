Bitno: O ženama koje su pobijedile bolest

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o ženama koje su pobijedile bolest.

One nisu dozvolile da nestanu. Prošle su kroz najteže životne bitke, suočile se sa strahom i neizvjesnošću, ali nisu dozvolile da ih bolest definiše. Danas svojim pričama svjedoče o snazi, hrabrosti i volji za životom koja je jača od svake dijagnoze.

Za „Bitno” govore: dr Maja Volk, književnica, scenaristkinja, muzičarka, Maja Tubić Banović, nutricionistkinja i Slobodanka Bobana Končar, ekonomista.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.