Bitno: O ženama koje su pobijedile bolest

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o ženama koje su pobijedile bolest.
One nisu dozvolile da nestanu. Prošle su kroz najteže životne bitke, suočile se sa strahom i neizvjesnošću, ali nisu dozvolile da ih bolest definiše. Danas svojim pričama svjedoče o snazi, hrabrosti i volji za životom koja je jača od svake dijagnoze.
Za „Bitno” govore: dr Maja Volk, književnica, scenaristkinja, muzičarka, Maja Tubić Banović, nutricionistkinja i Slobodanka Bobana Končar, ekonomista.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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