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Bitno: O ženama koje su pobijedile bolest

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Izvor:

ATV

09.10.2026 10:35
Битно: О женама које су побиједиле болест
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o ženama koje su pobijedile bolest.

One nisu dozvolile da nestanu. Prošle su kroz najteže životne bitke, suočile se sa strahom i neizvjesnošću, ali nisu dozvolile da ih bolest definiše. Danas svojim pričama svjedoče o snazi, hrabrosti i volji za životom koja je jača od svake dijagnoze.

Za „Bitno” govore: dr Maja Volk, književnica, scenaristkinja, muzičarka, Maja Tubić Banović, nutricionistkinja i Slobodanka Bobana Končar, ekonomista.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Verica Kalaba.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Bitno

Verica Kalaba

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