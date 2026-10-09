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Bjegunac uhapšen u Trebinju i sproveden u zatvor

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09.10.2026 11:25

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Бјегунац ухапшен у Требињу и спроведен у затвор
Foto: ATV

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je osuđenika M.S. iz Trebinja jer se nije javio na izdržavanje kazne od šest mjeseci zatvora.

Njega su juče oko 12.15 časova locirali i uhapsili policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Trebinje.

”Osuđeni je lišen slobode po naredbi Osnovnog suda u Trebinju iz aprila ove godine jer se nije javio na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci zbog učinjenog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Isti dan je sproveden u KPZ Trebinje i predat na dalje postupanje službenicima ovog zavoda”, saopštila je Sudska policija.

Dodaju da je osuđenik duže vrijeme izbjegavao odlazak u zatvor, a radi se o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom droga.

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Tagovi :

Bjegunac

izdržavanje kazne zatvora

Sudska policija RS

hapšenje

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