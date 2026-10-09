Bjegunac uhapšen u Trebinju i sproveden u zatvor

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sudska policija Republike Srpske uhapsila je osuđenika M.S. iz Trebinja jer se nije javio na izdržavanje kazne od šest mjeseci zatvora.
Njega su juče oko 12.15 časova locirali i uhapsili policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Trebinje.
”Osuđeni je lišen slobode po naredbi Osnovnog suda u Trebinju iz aprila ove godine jer se nije javio na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci zbog učinjenog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Isti dan je sproveden u KPZ Trebinje i predat na dalje postupanje službenicima ovog zavoda”, saopštila je Sudska policija.
Dodaju da je osuđenik duže vrijeme izbjegavao odlazak u zatvor, a radi se o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom droga.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
15
08
15
04
14
50
14
43
14
31
Trenutno na programu