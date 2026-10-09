Bjegunac uhapšen u Trebinju i sproveden u zatvor

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je osuđenika M.S. iz Trebinja jer se nije javio na izdržavanje kazne od šest mjeseci zatvora.

Njega su juče oko 12.15 časova locirali i uhapsili policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Trebinje.

”Osuđeni je lišen slobode po naredbi Osnovnog suda u Trebinju iz aprila ove godine jer se nije javio na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci zbog učinjenog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Isti dan je sproveden u KPZ Trebinje i predat na dalje postupanje službenicima ovog zavoda”, saopštila je Sudska policija.

Dodaju da je osuđenik duže vrijeme izbjegavao odlazak u zatvor, a radi se o višestrukom povratniku u vršenju krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom droga.