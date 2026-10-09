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Daliboru Bartuli produžen pritvor, za Ždralom se i dalje traga

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09.10.2026 11:06

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Далибору Бартули продужен притвор, за Ждралом се и даље трага
Foto: ATV

Okružni sud u Banjaluci produžio je pritvor Daliboru Bartuli, osumnjičenom za učešće u pokušaju teškog ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu.

Bartula je u napadu imao ulogu vozača, a kao direktni izvršilac osumnjičen je Đorđe Ždrale, koji se više od dva mjeseca nalazi u bjekstvu.

Pritvor produžen do 9. decembra

”Ovim rješenjem suda pritvor je produžen za još dva mjeseca i može trajati do 9. decembra ove godine”, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

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Dodaju da je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, te bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili skrivanjem dokaza, kao i zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Pucano iz automobila u pokretu

Podsjećamo, Kosta Pandurević je 2. avgusta ove godine ranjen iz automobila u pokretu u Spasovdanoskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu. Sumnja se da je iz blindiranog automobila ”audi A8” na njega pucao Đorđe Ždrale i to dok je Pandurević bio u društvu svog dvogodišnjeg djeteta. Bartuli se na teret stavlja da je po uputsvima i planu Ždrale učestvovao u napadu i to kao vozač ”blinde”.

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Napadači su nakon pucnjave pobjegli prema Kantonu Sarajevu, dok je Pandurević prevezen u bolnicu ”Srbija” gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Bartula se 9. septembra predao Republičkog javnom tužilaštvu Republike Srpske, nakon čega je pritvoren.

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Dalibor Bartula

Đorđe Ždrale

Kosta Pandurević

sukob Elez - Ždrale

Pritvor

pokušaj ubistva

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