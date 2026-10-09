Daliboru Bartuli produžen pritvor, za Ždralom se i dalje traga

Okružni sud u Banjaluci produžio je pritvor Daliboru Bartuli, osumnjičenom za učešće u pokušaju teškog ubistva Koste Pandurevića u Istočnom Novom Sarajevu.

Bartula je u napadu imao ulogu vozača, a kao direktni izvršilac osumnjičen je Đorđe Ždrale, koji se više od dva mjeseca nalazi u bjekstvu.

Pritvor produžen do 9. decembra

”Ovim rješenjem suda pritvor je produžen za još dva mjeseca i može trajati do 9. decembra ove godine”, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

Hronika Kosta Pandurević ranjen sa dva metka pred djetetom

Dodaju da je pritvor produžen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, te bojazni da bi boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili skrivanjem dokaza, kao i zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Pucano iz automobila u pokretu

Podsjećamo, Kosta Pandurević je 2. avgusta ove godine ranjen iz automobila u pokretu u Spasovdanoskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu. Sumnja se da je iz blindiranog automobila ”audi A8” na njega pucao Đorđe Ždrale i to dok je Pandurević bio u društvu svog dvogodišnjeg djeteta. Bartuli se na teret stavlja da je po uputsvima i planu Ždrale učestvovao u napadu i to kao vozač ”blinde”.

Hronika Dalibor Bartula sproveden u Republičko javno tužilaštvo

Napadači su nakon pucnjave pobjegli prema Kantonu Sarajevu, dok je Pandurević prevezen u bolnicu ”Srbija” gdje mu je ukazana ljekarska pomoć.

Bartula se 9. septembra predao Republičkog javnom tužilaštvu Republike Srpske, nakon čega je pritvoren.