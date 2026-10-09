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Kod Gacka pronađeno 17 kanistera, uhapšen mladić iz Bileće

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09.10.2026 07:37

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Код Гацка пронађено 17 канистера, ухапшен младић из Билеће
Foto: ATV

Policijski službenici su sinoć oko 19 časova u mjestu Stepen kontrolisali putnički automobil „pasat“ i tom prilikom uočili 17 plastičnih kanistera, nezvanično saznaje ATV.

Automobilom je upravljao R. I. (24) iz Bileće, dok se na mjestu suvozača nalazio G. Č.

Prema nezvaničnim informacijama, R. I. je lišen slobode, a slučaj je povezan sa sumnjom na krađu goriva iz Rudnika i Termoelektrane Gacko.

Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnih informacija nadležnih institucija.

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RiTE Gacko

Krađa

gorivo

Krađa goriva gacko

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