Kod Gacka pronađeno 17 kanistera, uhapšen mladić iz Bileće

Autor:Bojan Nosović
Komentari:0
Policijski službenici su sinoć oko 19 časova u mjestu Stepen kontrolisali putnički automobil „pasat“ i tom prilikom uočili 17 plastičnih kanistera, nezvanično saznaje ATV.
Automobilom je upravljao R. I. (24) iz Bileće, dok se na mjestu suvozača nalazio G. Č.
Prema nezvaničnim informacijama, R. I. je lišen slobode, a slučaj je povezan sa sumnjom na krađu goriva iz Rudnika i Termoelektrane Gacko.
Više detalja o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnih informacija nadležnih institucija.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
18 h0
Hronika
18 h0
Hronika
19 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
Najčitanije
10
41
10
40
10
35
10
03
09
48
Trenutno na programu